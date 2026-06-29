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अश्लील डांस…फेम की भूखी, खूब विवादों में रहीं आकांक्षा चमोला; अब तलाक की खबरों ने तोड़ा फैंस का दिल

Akansha Chamola Controversies: टीवी एक्टर गोरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने लॉक अप सीजन 2 में नजर आ रही हैं. उन्होंने इस सीजन की शुरूआत में अपने तलाक की खबरों से सबकों हैरान कर दिया है. उन्होंने बताया कि उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है. दोनों दोस्त की तरह हैं. अकांक्षा ने इस दौरान अपने ऊपर लगे कई आरोपों को बारे में भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी चीज का मलाल नहीं है. लोग जिस भी कारण उनसे नफरत करते हैं. शो के बाद वही लोग उनसे खूब प्यार करने वाले हैं


By: Preeti Rajput | Published: June 29, 2026 10:04:19 AM IST

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अश्लील डांस…फेम की भूखी, खूब विवादों में रहीं आकांक्षा चमोला; अब तलाक की खबरों ने तोड़ा फैंस का दिल - Photo Gallery
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आकांक्षा ने किए कई खुलासे

आकांक्षा ने कहा कि लोगों को मुझसे काफी प्रॉब्लम है, मुझे अटेंशन सीकर कहते हैं, मैं फेम की भूखी हूं और अपने पति का फायदा उठाकर आगे बढ़ रही हैं, मैंने भाभी पोर्न किया और मैं मां नहीं बनना चाहती.

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फराह के शो में अकांशा

अकांक्षा की बाते सुन फराह ने कहा कि अब दुनियाभर की अनडिवाइडेड जनता और यहां के सभी कैमरा केवल तुम्हें ही देखने वाले हैं और जानना चाहेंगे कि तुम किस तरह से इन आरोपों को साफ करती हो.

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कई विवादों से जुड़ा एक्ट्रेस का नाम

आकांक्षा चमोला अपने डांस वीडियोज को लेकर अक्सर विवादों में रहती हैं, जिन्हें कई यूजर्स अश्लील बताते हैं. उन्हें पति गौरव खन्ना के साथ व्यवहार और पब्लिक में अचानक डांस करने पर भी ट्रोल किया गया है. उनके वायरल वीडियो ने भी काफी विवाद और आलोचना खड़ी की है.

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इंटीमेट डांस को लेकर हुईं ट्रोल

आकांक्षा चमोला एक प्रमोशनल इवेंट में को-एक्टर्स के साथ इंटीमेट डांस को लेकर चर्चा में आई थीं, जिसका वीडियो वायरल हो गया. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वह असहज थीं और उनके कपड़े भी अनकम्फर्टेबल थे, साथ ही को-एक्टर्स ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे. इस बयान से को-एक्टर्स नाराज हो गए और मामला और विवादित बन गया.

गौरव खन्ना आकांक्षा चमोला तलाक - Photo Gallery
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शादी में काफी अनबन

जनवरी 2026 में आकांक्षा चमोला ने एक क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए शादी में अनबन के संकेत दिए थे, हालांकि बाद में उन्होंने इसे सीरीज से जुड़ा बताया और तलाक की खबरों को खारिज किया. वहीं गौरव खन्ना के एक रियलिटी शो बयान ने भी विवाद बढ़ाया, जिसमें उन्होंने संतान को लेकर मतभेद और पत्नी की इच्छा का सम्मान करने की बात कही थी.

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आकांक्षा और गौरव का तलाक

हालांकि आकांक्षा और गौरव के तलाक की खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. लेकिन लॉकअप शो की अभी शुरुआत हुई है, माना जा रहा है कि एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई और खुलासे कर सकती हैं. कपल ने 2016 में शादी की थी, इनके रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं.

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Akanksha ChamolaLock Upp Season 2
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