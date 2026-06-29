अश्लील डांस…फेम की भूखी, खूब विवादों में रहीं आकांक्षा चमोला; अब तलाक की खबरों ने तोड़ा फैंस का दिल

Akansha Chamola Controversies: टीवी एक्टर गोरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने लॉक अप सीजन 2 में नजर आ रही हैं. उन्होंने इस सीजन की शुरूआत में अपने तलाक की खबरों से सबकों हैरान कर दिया है. उन्होंने बताया कि उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है. दोनों दोस्त की तरह हैं. अकांक्षा ने इस दौरान अपने ऊपर लगे कई आरोपों को बारे में भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी चीज का मलाल नहीं है. लोग जिस भी कारण उनसे नफरत करते हैं. शो के बाद वही लोग उनसे खूब प्यार करने वाले हैं