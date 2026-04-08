Wisdom Tooth Pain: अक्ल की दाड़ के दर्द से कैसे पाए राहत, जानें तरीका

Wisdom Tooth Pain: अक्ल की दाढ़ का दर्द अचानक शुरू होकर बहुत तेज और असहनीय हो सकता है. ये समस्या अक्सर दांत के टेढ़े उगने, मसूड़ों में सूजन या संक्रमण के कारण होती है. दर्द के साथ सूजन, जबड़ा जकड़ना और खाना चबाने में दिक्कत भी हो सकती है. कुछ घरेलू उपाय इस दर्द को अस्थायी रूप से कम कर सकते हैं, लेकिन सही और स्थायी इलाज के लिए डेंटिस्ट की सलाह लेना बेहद जरूरी है.