Wisdom Tooth Pain: अक्ल की दाड़ के दर्द से कैसे पाए राहत, जानें तरीका
Wisdom Tooth Pain: अक्ल की दाढ़ का दर्द अचानक शुरू होकर बहुत तेज और असहनीय हो सकता है. ये समस्या अक्सर दांत के टेढ़े उगने, मसूड़ों में सूजन या संक्रमण के कारण होती है. दर्द के साथ सूजन, जबड़ा जकड़ना और खाना चबाने में दिक्कत भी हो सकती है. कुछ घरेलू उपाय इस दर्द को अस्थायी रूप से कम कर सकते हैं, लेकिन सही और स्थायी इलाज के लिए डेंटिस्ट की सलाह लेना बेहद जरूरी है.
गुनगुने नमक पानी से कुल्ला
गुनगुने पानी में नमक मिलाकर कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन कम होती है और बैक्टीरिया खत्म होते हैं. ये प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और दर्द में राहत देता है. दिन में 4–5 बार करने से बेहतर असर मिलता है.
ठंडी सिकाई (आइस पैक)
दर्द वाली जगह पर गाल के बाहर से आइस पैक लगाने से सूजन कम होती है और नसें सुन्न हो जाती हैं, जिससे दर्द में तुरंत राहत मिलती है. हर बार 15–20 मिनट तक सिकाई करें और जरूरत अनुसार दोहराएं.
लौंग या लौंग का तेल
लौंग में यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो प्राकृतिक पेन किलर और एंटीसेप्टिक है. रुई में लौंग का तेल लगाकर प्रभावित जगह पर रखने से दर्द धीरे-धीरे कम होता है और संक्रमण से भी बचाव होता है.
दर्द निवारक दवाएं
यदि दर्द ज्यादा हो तो आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन जैसी दवाएं ली जा सकती हैं. ये सूजन और दर्द दोनों को कम करती हैं, लेकिन इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए.
मुंह की सफाई बनाए रखें
दर्द के बावजूद ब्रश और फ्लॉस करना बेहद जरूरी है. इससे दांतों के बीच फंसे भोजन के कण और बैक्टीरिया हटते हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा कम होता है और दर्द भी कंट्रोल रहता है.
प्याज का उपयोग
प्याज में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. कच्चे प्याज को दर्द वाली तरफ चबाने या वहां रखने से मसूड़ों की सूजन कम होती है और धीरे-धीरे दर्द में राहत मिलती है.
डॉक्टर से परामर्श
अगर दर्द लगातार बना रहे, सूजन बढ़े, मुंह खोलने में परेशानी हो या पस दिखे, तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. घरेलू उपाय केवल अस्थायी राहत देते हैं, स्थायी इलाज के लिए प्रोफेशनल जांच जरूरी है.