जो चीफ सिलेक्टर आज तय करते हैं खिलाड़ियों का करियर, उनके नाम दर्ज है एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड… जो कोई नहीं बनाना चाहेगा!
टीम इंडिया के खिलाड़ियों की किस्मत और रणनीति तय करने वाले चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर आज अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद उनके नाम एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे दुनिया का कोई भी बल्लेबाज कभी अपने नाम नहीं करना चाहेगा? आइए जानते हैं अगरकर के करियर के उस दौर के बारे में, जो क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है.
चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और उनके फैसले
अजीत अगरकर आज की तारीख में टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर हैं. वैसे चीफ सिलेक्टर ज्यादा चर्चा में नहीं रहते, लेकिन अजीत खूब सुर्खियां बटोरते हैं. अजीत के नेतृत्व में ही सिलेक्शन कमेटी ने टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भी सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया था, इसको लेकर उनकी खूब आलोचना भी हुई थी.
बल्लेबाजी का वो अनोखा रिकॉर्ड
इन सब चर्चाओं के बीच हम आपको उनके एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शायद आपने नहीं सुना होगा. अजीत अपनी बैटिंग के लिए भी जाने जाते रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वे टेस्ट में लगातार पांच बार बिना खाता खोले यानी शून्य पर आउट हो गए थे.
इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार डेब्यू
भारतीय टीम के लिए अजीत अगरकर ने साल 1998 में वनडे डेब्यू किया था. तब उन्हें मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला था. इसके बाद उसी साल अक्टूबर में उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू भी कर लिया.
जब लगातार 5 पारियों में शून्य पर हुए आउट
साल 1999 में वो वक्त आया, जब अगरकर लगातार पांच टेस्ट पारियों में एक भी रन नहीं बना पाए थे. ये सिलसिला साल 2000 तक चला. साल 1999 के दिसंबर में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, जहां एडीलेड टेस्ट में वे शून्य पर आउट हो गए थे.
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दर्ज हुआ यह अनचाहा रिकॉर्ड
एडीलेड के बाद अगला टेस्ट मेलबर्न में खेला गया, इस मैच की दोनों पारियों में अजीत अगरकर से एक भी रन नहीं बना. इसके बाद अगला मैच जो सिडनी में हुआ, उसकी भी दोनों पारियों में अगरकर शून्य पर आउट हुए. यानी 10 दिसंबर 1999 से शुरू हुआ यह सिलसिला 2 जनवरी 2000 तक चलता रहा और उनके बल्ले से एक भी रन नहीं निकला.
भारतीय और विश्व क्रिकेट में इस रिकॉर्ड की जगह
वैसे तो भारत के पंकज रॉय, रमाकांत देसाई और जसप्रीत बुमराह भी लगातार चार टेस्ट पारियों में शून्य पर आउट हुए हैं, लेकिन अगरकर लगातार पांच बार शून्य पर आउट होने वाले इकलौते भारतीय हैं. टेस्ट इतिहास में केवल तीन ही खिलाड़ी लगातार पांच पारियों में शून्य पर आउट हुए हैं—अजीत अगरकर, ऑस्ट्रेलिया के बॉब हॉलैंड और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ.
ऐसा रहा अजीत अगरकर का ओवरऑल करियर
अजीत ने भारत के लिए 23 टेस्ट और 191 वनडे मैच खेलने के अलावा 4 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं. टी20 इंटरनेशनल में उनका डेब्यू साल 2006 में हुआ था और 2007 में उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला. आज की तारीख में टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत ने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच साल 2018 में एक टी20 लीग में खेला था.