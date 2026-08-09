जो चीफ सिलेक्टर आज तय करते हैं खिलाड़ियों का करियर, उनके नाम दर्ज है एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड… जो कोई नहीं बनाना चाहेगा!

टीम इंडिया के खिलाड़ियों की किस्मत और रणनीति तय करने वाले चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर आज अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद उनके नाम एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे दुनिया का कोई भी बल्लेबाज कभी अपने नाम नहीं करना चाहेगा? आइए जानते हैं अगरकर के करियर के उस दौर के बारे में, जो क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है.