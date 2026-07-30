लोकल ट्रेन में सफर, जूडो में माहिर, 23 की उम्र में डेब्यू… अजिंक्य रहाणे से जुड़े 7 अनोखे फैक्ट्स

Ajinkya Rahane 7 Amazing Facts: 38 साल के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का एलान कर दिया है. रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ ही आईपीएल को भी अलविदा कह दिया है. अब वह कभी मैदान पर खेलते दिखाई नहीं देंगे. अजिंक्य रहाणे भारत के ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जो लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी रहे. उन्हें तकनीकी रूप से भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाता है. हम आपको अजिंक्य रहाणे से जुड़े 7 ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, जो हर भारतीय फैंस को जानना चाहिए.