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लोकल ट्रेन में सफर, जूडो में माहिर, 23 की उम्र में डेब्यू… अजिंक्य रहाणे से जुड़े 7 अनोखे फैक्ट्स

Ajinkya Rahane 7 Amazing Facts: 38 साल के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का एलान कर दिया है. रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ ही आईपीएल को भी अलविदा कह दिया है. अब वह कभी मैदान पर खेलते दिखाई नहीं देंगे. अजिंक्य रहाणे भारत के ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जो लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी रहे. उन्हें तकनीकी रूप से भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाता है. हम आपको अजिंक्य रहाणे से जुड़े 7 ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, जो हर भारतीय फैंस को जानना चाहिए.


By: Ankush Upadhayay | Published: July 30, 2026 12:35:17 PM IST

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अजिंक्य रहाणे के पास जूडो में ब्लैक बेल्ट. - Photo Gallery
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जूडो में ब्लैक बेल्ट

अजिंक्य रहाणे क्रिकेट के मैदान पर खूबसूरत शॉट लगाने के अलावा मार्शल आर्ट्स में भी माहिर हैं. उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी. वे अपने ट्रेनिंग सेंटर के सबसे कम उम्र के स्टूडेंट थे और अक्सर क्रिकेट के मैदान पर अपनी शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी, फुर्ती और मानसिक मजबूती के लिए इसी शुरुआती ट्रेनिंग को क्रेडिट देते हैं.

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बाएं हाथ से खेलते थे रहाणे

वैसे तो अजिंक्य रहाणे दाएं हाथ से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. हालांकि काफी कम लोग जानते हैं कि वह शुरुआत में बाएं हाथ से खेलते थे. बचपन में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ से प्रभावित होकर रहाणे ने दाएं हाथ से खेलना शुरू किया. हालांकि इसके बावजूद आज भी वह अपने लिखना और खाना खाने जैसे काम के लिए बाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं.

अजिंक्य रहाणे के बचपन का संघर्ष. - Photo Gallery
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7 की उम्र में मुंबई लोकल में सफर

अजिंक्य रहाणे को बचपन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. जब वह सिर्फ 7 साल के थे, तो मुंबई के डोंबिवली में भारी क्रिकेट किट बैग के साथ अकेले ही सुबह की भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन से सफर किया करते थे. उनके पिता ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते थे क्योंकि उनकी सैलरी कटने का डर था. शुरुआत में उनके पिता ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अकेले भेजा, लेकिन सालों बाद रहाणे को पता चला कि उनके पिता छिपकर उनके पीछे-पीछे आते थे, जिससे उनका बेटा सुरक्षित पहुंच जाए.

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अजिंक्य रहाणे का निकनेम. - Photo Gallery
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शेन वॉर्न से मिला निकनेम

वैसे तो अजिंक्य रहाणे का उनके परिवार के लोग और दोस्त 'अज्जू' के नाम से बुलाते हैं. हालांकि भारतीय ड्रेसिंग रूम में उन्हें 'जिंक्स' के नाम से जाना जाता था. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉर्न ने अजिंक्य को यह निकनेम दिया था.

एयरफोर्स ऑफिसर बनने का था सपना. - Photo Gallery
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एयरफोर्स ऑफिसर बनने का था सपना

अजिंक्य रहाणे का कहना है कि अगर वह क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, तो वायुसेना अधिकारी के रूप में काम भारत के लिए लड़ रहे होते. BCCI को दिए एक एक इंटरव्यू में रहाणे ने बताया था कि बचपन में उनका एक और सपना एयरफोर्स ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना था.

रहाणे का टेस्ट में अनोखा रिकॉर्ड. - Photo Gallery
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जब भी लगाया शतक, नहीं हारा भारत

अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट में भारत के लिए 85 मैच खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 12 शतक और 26 अर्धशतक आए. दिलचस्प बात यह है कि जब भी रहाणे ने भारत के लिए शतक लगाया, जो भारत को जीत मिली है. उन्होंने भारत के लिए 15 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. इसमें से भारत ने 12 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे हैं.

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अजिंक्य रहाणे का आईपीएल रिकॉर्ड. - Photo Gallery
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IPL के 1 ओवर में 6 चौके

अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट क्रिकेट के अलावा आईपीएल में भी खास रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने साल 2012 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ एक ही ओवर में 6 लगातार चौके लगाए थे. टी20 क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी बल्लेबाज ने एक ओवर की सभी 6 गेंदों पर 6 चौके लगाए.

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