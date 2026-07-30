Ajinkya Rahane: अजिंक्य रहाणे के 5 अनोखे रिकॉर्ड्स, जिसे रोहित-कोहली भी नहीं छू पाए! देखें लिस्ट

Ajinkya Rahane 5 Big Records: भारत के 38 वर्षीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान कर दिया है. अजिंक्य रहाणे लंबे समय से भारतीय टीम से दूर चल रहे थे. आखिरकार 30 जुलाई को उन्होंने अपने शानदार करियर को खत्म करने का एलान किया. अजिंक्य रहाणे टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम बल्लेबाजी की रीढ़ रहे हैं. भले ही आज के समय में रहाणे की ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कई बार भारतीय टीम की लाज बचाई है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं. जानें रहाणे के 5 बड़े कीर्तिमान…