शूटिंग हुई शुरू, करोड़ों किया गया खर्च… फिर भी रिलीज नहीं हुईं अजय देवगन की ये 5 फिल्में, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान
Ajay Devgn Movies Not Released: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया है. अजय देवगन की कई ऐसी फिल्में हैं, जो बनना तो शुरू हुई, लेकिन आज तक रिलीज नहीं हुई. जानिए उन फिल्मों के नाम.
गिरवी
साल 1992 में अजय देवगन की फिल्म 'गिरवी' अनाउंस हुई थी. इस फिल्म में पूजा भट्ट भी नजर आने वाली थीं. इस फिल्म पर कुछ दिन काम भी चला और शूटिंग भी हुई, लेकिन बाद में इसे किसी कारण की वजह से बंद कर दिया गया.
अशोका
अजय देवगन 'अशोका' नाम की फिल्म में काम करने वाले थे. और इसकी बकायदा घोषणा हुई थी. बताया जाता है कि इसका एक पोस्टर भी जारी किया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. कहा जाता है कि फिल्म बन गई थी, लेकिन इसे रिलीज नहीं किया जा सका.
काला पानी
साल 1993 में अजय देवगन की फिल्म 'काला पानी' की भी घोषणा हुई थी. इस फिल्म को महेश भट्ट डायरेक्ट करने वाले थे. फिल्म को लेकर अजय और महेश के बीच कई मीटिंग भी हुईं. लेकिन बाद में यह नहीं रिलीज हुई.
सिंगर
डायरेक्टर सुनील अग्निहोत्री की फिल्म 'सिंगर' भी बनने वाली थी, जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे. इस फिल्म की शुरुआत तो हुई, लेकिन यह कभी रिलीज नहीं हो पाई.
गुरु चेला
अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती के साथ गुरु चेला नाम की फिल्म में नज़र आने वाले थे. फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी. कहा जाता है कि फिल्म की आधी से ज़्यादा शूटिंग हो चुकी थी. फिल्म पूरी होने के बाद इसे रिलीज़ किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.