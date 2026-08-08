शूटिंग हुई शुरू, करोड़ों किया गया खर्च… फिर भी रिलीज नहीं हुईं अजय देवगन की ये 5 फिल्में, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

गुरु चेला

अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती के साथ गुरु चेला नाम की फिल्म में नज़र आने वाले थे. फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी. कहा जाता है कि फिल्म की आधी से ज़्यादा शूटिंग हो चुकी थी. फिल्म पूरी होने के बाद इसे रिलीज़ किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.