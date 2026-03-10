आखिर क्यों अपने नाम की स्पेलिंग बदलते हैं बॉलीवुड सितारे, लिस्ट में शामिल की बड़े स्टार्स का नाम

Celebs Who Changed Spelling Of Their Names: बॉलीवुड में कई सेलेब्स हैं जिन्होंने अपने नाम बदलकर अपनी किस्मत चमकाई है. वहीं कई सितारों ने अपने नाम की स्पेलिंग में भी बदलाव किया है. आपने कई बार नोटिस किया होगा, कि कई स्टार्स के नाम की स्पेलिंग कुछ अलग ही होती है, या फिर उसमें कोई वर्ड दो बार होता है. आइए जानते किन स्टार्स ने अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव किया है.