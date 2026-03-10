आखिर क्यों अपने नाम की स्पेलिंग बदलते हैं बॉलीवुड सितारे, लिस्ट में शामिल की बड़े स्टार्स का नाम
Celebs Who Changed Spelling Of Their Names: बॉलीवुड में कई सेलेब्स हैं जिन्होंने अपने नाम बदलकर अपनी किस्मत चमकाई है. वहीं कई सितारों ने अपने नाम की स्पेलिंग में भी बदलाव किया है. आपने कई बार नोटिस किया होगा, कि कई स्टार्स के नाम की स्पेलिंग कुछ अलग ही होती है, या फिर उसमें कोई वर्ड दो बार होता है. आइए जानते किन स्टार्स ने अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव किया है.
अजय देवगन
Ajay Devgn पहले Ajay Devgan के नाम से जाने जाते थे, लेकिन न्यूमेरोलॉजी की सलाह के बाद उन्होंने 'a'अक्षर हटा दिया.
रानी मुखर्जी
Rani Mukerji पहले Rani Mukerjee के नाम से जानी जाती थीं, बाद में उन्होंने अपने सरनेम की स्पेलिंग बदलकर Mukerji कर ली.
तृप्ती डीमरी
Triptii Dimri, जिन्हें पहले 'Tripti लिखा जाता था, न्यूमेरोलॉजी की सलाह के बाद अपने नाम में एक एक्स्ट्रा 'i' जोड़ा.
सुनील शेट्टी
Suniel Shetty ने न्यूमेरोलॉजी की सलाह के बाद एक एक्स्ट्रा 'e' जोड़कर अपने नाम की स्पेलिंग Sunil से बदलकर Sunielकर ली.
करिश्मा कपूर
Karishma Kapoor ने अपने ओरिजिनल नाम से 'h' हटाकर Karishma से Karisma कर लिया.
राजकुमार राव
Rajkummar Rao पहले उनका नाम Rajkumar Yadav था, लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा 'm'जोड़ा और सरनेम राव रख लिया.
आयुष्मान खुराना
Ayushmann Khurrana ने अपने नाम की स्पेलिंग में एक 'N' और 'R' जोड़कर आयुष्मान खुराना कर दिया.