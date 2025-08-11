Aja Ekadashi 2025: अगस्त में कब है अजा एकादशी? तिथि, पूजा विधि और व्रत के फायदे जानें

अजा एकादशी की पौराणिक कथा

अजा एकादशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा महाभारत और पद्म पुराण में मिलती है। राजा हरिशचंद्र, जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, एक समय कठिन परिस्थितियों में घिर गए। अपने वचनों को निभाने के लिए उन्होंने राज्य, परिवार और यहाँ तक कि स्वयं को भी दासत्व में बेच दिया। एक दिन उन्हें ऋषि गौतम ने अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने नियमपूर्वक व्रत किया और पूजा-अर्चना की। इसके परिणामस्वरूप उनका सारा दुख दूर हो गया, मृत पुत्र जीवित हो गया और उन्हें अपना राज्य वापस मिला।