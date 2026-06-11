ऐश्वर्या-तब्बू संग किया काम, स्टारडम भी देखा, फिर फ्लॉप करियर के बाद साफ करने पड़े टॉयलेट

Mirza Abbas Ali: बॉलीवुड में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, जिन्होंने एक समय पर फिल्म इंडस्ट्री में राज किया. इसके बाद अचानक से गुमनाम हो गए. इसी तरह एक एक्टर हैं, जो साउथ सिनेमा के बड़े स्टार हुआ करते थे. उन्होंने 2000 से 2006 के बीच काफी स्टारडम देखा. उन्होंने ऐश्वर्या राय, तब्बू, रजनीकांत, कमल हासन और ममूटी जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ काम किया. हालांकि एक समय आया, जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया. उन्हें अपने गुजारे के लिए टैक्सी चलानी पड़ी, पेट्रोल पंप पर काम करना पड़ा. यहां तक कि उन्हें टॉयलेट तक साफ करने पड़े. एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में बताया था.