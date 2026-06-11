ऐश्वर्या-तब्बू संग किया काम, स्टारडम भी देखा, फिर फ्लॉप करियर के बाद साफ करने पड़े टॉयलेट
Mirza Abbas Ali: बॉलीवुड में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, जिन्होंने एक समय पर फिल्म इंडस्ट्री में राज किया. इसके बाद अचानक से गुमनाम हो गए. इसी तरह एक एक्टर हैं, जो साउथ सिनेमा के बड़े स्टार हुआ करते थे. उन्होंने 2000 से 2006 के बीच काफी स्टारडम देखा. उन्होंने ऐश्वर्या राय, तब्बू, रजनीकांत, कमल हासन और ममूटी जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ काम किया. हालांकि एक समय आया, जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया. उन्हें अपने गुजारे के लिए टैक्सी चलानी पड़ी, पेट्रोल पंप पर काम करना पड़ा. यहां तक कि उन्हें टॉयलेट तक साफ करने पड़े. एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में बताया था.
इन साउथ फिल्मों से मिली पहचान
हम बात कर रहे हैं साउथ से लेकर बॉलीवुड तक नमें काम करने वाले एक्टर मिर्जा अब्बास अली की, जिन्हें फैंस 'अब्बास' के नाम से भी जानते हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1996 में तमिल फिल्म 'कदल देशम' से की थी. उनकी ये फिल्म सुपरहिट रही और वे रातोंरात फेमस हो गए. उन्होंने साउथ की फिल्मों 'कंदुकोंदैन कंदुकोंदैन' और राजहंसा जैसी सुपरहिट साउथ फिल्मों में भी काम किया है. 'कंदुकोंदैन कंदुकोंदैन' में वे ऐश्वर्या राय, तब्बू और ममूटी के साथ नजर आए थे.
एक्टिंग की दुनिया में हुए फ्लॉप
उन्होंने बॉलीवुड की दो फिल्मों 'अंश द डेडली पार्ट' और 'और फिर' फिल्म में भी काम किया. हालांकि उन्हें बॉलीवुड में सफलता नहीं मिल सकी लेकिन साउथ में उनका जलवा कायम रहा. इतना स्टारडम पाने के बाद उनकी किस्मत पलटी और उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं और उन्हें काम मिलना कम हो गया. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाकर बिजनेस में हाथ आजमाने का फैसला लिया. हालांकि उनका ये फैसला कामयाब नहीं रहा और उनके हाथ नाकामयाबी मिली.
प्रोड्यूसर्स से उधार लिए पैसे
उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो गया और उन्होंने कुछ प्रोड्यूसर्स से पैसे उधार लिए. धीरे-धीरे उनके हालात इतने खराब होने लगे कि वे फिल्मों में छोटा-मोटा काम भी करने लगे. कई बार उन्हें उनके रोल के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे लेकिन उधारी चुकाने के कारण वे प्रोड्यूसर्स के लिए काम करते थे.
टॉयलेट सफाई से लेकर करने पड़े ये काम
2006 के समय में उन्हें काम मिलना बंद हो गया और वो परेशान होने लगे. उन्हें अपने फ्लैट और कोयमबेडू की जमीन तक बेचनी पड़ी थी. आर्थिक तंगी से परेशान होने के कारण वे न्यूजीलैंड चले गए और टैक्सी चलाने लगे. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके हालात इस कदर खराब हो गए थे कि उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया और बाथरूम तक साफ किए. इतना ही नहीं, उन्होंने मैकेनिक और घरों में इन्सुलेशन तक का काम किया. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कॉल सेंटर में भी काम किया, जिसके बाद उनके हालात थोड़े सामान्य होने लगे.
सालों बाद मिला काम
उन्होंने लग्जरी लाइफस्टाइल से लेकर इतने खराब दिन तक देखे. इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाया. उन्होंने बिग बॉस तमिल के सीजन 7 में काम किया. ये सीजन साल 2023 में आया था. सालों बाद उन्हें तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज 'एग्जाम' में जेलर का रोल मिला. ये सीरीज प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी, जो काफी पसंद की गई.