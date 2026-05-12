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जब-जब Cannes पहुंचीं ऐश्वर्या राय, थम गई फैशन की दुनिया! उनके ये ऑइकॉनिक लुक्स से नहीं हटेगी नजर

Aishwarya Rai Cannes Looks: अगर फैशन की दुनिया में कोई एक ऐसा नियम है जो बिना कहे ही माना जाता है, तो वह यह है कि मई का महीना आधिकारिक तौर पर ऐश्वर्या राय बच्चन का होता है. दो दशकों से भी ज़्यादा समय से, पूर्व मिस वर्ल्ड और मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री ने कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट को अपने निजी रनवे की तरह इस्तेमाल किया है. वह सिर्फ़ वहां पहुंचती ही नहीं हैं, बल्कि वहां छा जाती हैं. 

By: Shristi S | Published: May 12, 2026 7:05:46 PM IST

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ऐश्वर्या राय के बेहतरीन कान्स लुक - Photo Gallery
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ऐश्वर्या राय के बेहतरीन कान्स लुक

2002 में नीता लुल्ला की पीली साड़ी में अपने पारंपरिक डेब्यू से लेकर हाल के सालों में आधुनिक मूर्तिकला जैसी कलात्मक ड्रेसेस पहनने तक, उनके स्टाइल का सफर किसी किंवदंती से कम नहीं है. लेकिन अगर हमें उनके सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाले गाउन मोमेंट्स को चुनना हो? तो, यहां वे पांच मौके हैं जब ऐश्वर्या ने फ्रेंच रिवेरा पर पूरी तरह से अपना जादू बिखेरा.

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ऐश्वर्या राय का द गोल्डन मरमेड एरा लुक

साल 2014 में ऐश्वर्या एक चमकदार, स्ट्रैपलेस रॉबर्टो कैवली गाउन में बाहर निकलीं, जिसने पूरी तरह से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह ड्रेस उनके शरीर की बनावट पर एकदम सही बैठ रही थी; इसमें कमर पर कसा हुआ कोर्सेट और एक बारीक क्रिस-क्रॉस डिज़ाइन था, जो नीचे जाकर एक खूबसूरत मरमेड स्टाइल में बदल जाता था. उन्होंने इस सुनहरे गाउन के साथ अपने बालों को सुपरस्टार जैसी लहराती वेव्स में स्टाइल किया था और होंठों पर गहरे लाल रंग की बोल्ड लिपस्टिक लगाई थी.

ऐश्वर्या राय का द बोल्ड लिलैक लिप ड्रामा - Photo Gallery
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ऐश्वर्या राय का द बोल्ड लिलैक लिप ड्रामा गाउन लुक

साल 2016 में जहाँ एक तरफ़ ऐश्वर्या राय ने रामी कादी के खूबसूरत फूलों वाले गाउन के साथ अपने पारंपरिक और रोमांटिक अंदाज को बरकरार रखा, वहीं दूसरी तरफ़ उनकी ब्यूटी चॉइस ने सबको हैरान कर दिया. उन्होंने इस भारी कढ़ाई वाली ड्रेस के साथ एक अनोखी और हटके, हल्के बैंगनी (lilac) रंग की लिपस्टिक लगाई थी.

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ऐश्वर्या राय का सीधे किसी परियों की कहानी से गाउन लुक

साल 2017 में ऐश्वर्या राय ने अपने सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले लुक्स में से एक पेश किया: हल्के नीले रंग का माइकल सिंको बॉलगाउन. जिसे अक्सर उनका सिंड्रेला मोमेंट कहा जाता है, इस खास डिज़ाइन वाली ड्रेस में एक बहुत ही बारीकी से सिला हुआ कोर्सेट और एक विशाल, फूला हुआ स्कर्ट था, जिस पर पूरी तरह से चांदी और सफ़ेद रंग की फूलों वाली बारीक कढ़ाई की गई थी. ड्रेस के भारी-भरकम आर्किटेक्चरल वॉल्यूम को बैलेंस करने के लिए, उन्होंने समझदारी से अपने बालों को एकदम सीधा रखा और मेकअप को हल्का-फुल्का रखा.

ऐश्वर्या राय का 20-फुट का बटरफ्लाई केप वाला गाउन लुक - Photo Gallery
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ऐश्वर्या राय का 20-फुट का बटरफ्लाई केप वाला गाउन लुक

साल 2018 में एश्वर्या रेड कार्पेट पर एक मनमोहक, तितली से प्रेरित गाउन में उतरीं, जिसमें 20-फुट लंबा केप लगा था. इसकी कारीगरी बेमिसाल थी. बताया जाता है कि इसे बनाने में 3,000 घंटे लगे, जिसमें अल्ट्रा-वॉयलेट, मिडनाइट ब्लू और लाल धागों की बुनाई के साथ भारी मात्रा में स्वारोवस्की क्रिस्टल की सजावट की गई थी. चमकीले बैंगनी आईलाइनर और एक स्लीक टॉपनॉट के साथ, यह पूरी तरह से शोस्टॉपर था.

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ऐश्वर्या राय का मूर्तिकला जैसी संस्कृत की उत्कृष्ट कृति वाला गाउन लुक

2025 में, एश्वर्या ने सभी को याद दिलाया कि वह कान्स की रानी क्यों हैं. गौरव गुप्ता के खास डिज़ाइन किए गए पहनावे में, ऐश्वर्या ने एक स्लीक काले मखमली गाउन के ऊपर एक शानदार हाथीदांत रंग का ब्रोकेड पहना था. सबसे शानदार बात क्या थी? कपड़े पर असल में संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे. अपनी मशहूर सिग्नेचर लाल लिपस्टिक के साथ, यह गहरी भारतीय जड़ों और वैश्विक हाई फैशन का एक बेहतरीन मेल था. चाहे वह हमें बर्फीली परियों की कहानियां दिखा रही हों या भविष्य की मूर्तियां, एक बात तो तय है ऐश्वर्या राय बच्चन और कान्स का रेड कार्पेट फैशन के स्वर्ग में बनी एक जोड़ी हैं.

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Aishwarya RaiCannes Film Festival
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