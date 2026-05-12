जब-जब Cannes पहुंचीं ऐश्वर्या राय, थम गई फैशन की दुनिया! उनके ये ऑइकॉनिक लुक्स से नहीं हटेगी नजर

ऐश्वर्या राय का मूर्तिकला जैसी संस्कृत की उत्कृष्ट कृति वाला गाउन लुक

2025 में, एश्वर्या ने सभी को याद दिलाया कि वह कान्स की रानी क्यों हैं. गौरव गुप्ता के खास डिज़ाइन किए गए पहनावे में, ऐश्वर्या ने एक स्लीक काले मखमली गाउन के ऊपर एक शानदार हाथीदांत रंग का ब्रोकेड पहना था. सबसे शानदार बात क्या थी? कपड़े पर असल में संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे. अपनी मशहूर सिग्नेचर लाल लिपस्टिक के साथ, यह गहरी भारतीय जड़ों और वैश्विक हाई फैशन का एक बेहतरीन मेल था. चाहे वह हमें बर्फीली परियों की कहानियां दिखा रही हों या भविष्य की मूर्तियां, एक बात तो तय है ऐश्वर्या राय बच्चन और कान्स का रेड कार्पेट फैशन के स्वर्ग में बनी एक जोड़ी हैं.