खूबसूरती नहीं ये थी ऐश्वर्या राय के मशहूर होने की वजह, पहले कभी नहीं सुनी होंगी मिस वर्ल्ड से जुड़ी ये बातें

Aishwarya Rai Career: ऐश्वर्या राय एक ऐसा नाम है जो सिर्फ देशभर में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाना जाता है. उनकी खूबसूरती के चर्चे भारत से लेकर अमेरिका और दुबई तक हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन के स्टारडम की शुरुआत में उन्हें एक विज्ञापन के लिए कितना पैसा मिलता था? आज हम आपको यही बताने वाले है, उन्होंने अपने पहले तीन विज्ञापन सिर्फ़ 5,000 रुपये में किए थे. चलिए जान लेते हैं कि उनका पहला एक्सपीरियंस केसा था?