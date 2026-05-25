ऐश्वर्या राय के नए कान्स लुक ने जीता दिल, फैंस बोले- यही हैं असली क्वीन, तस्वीरों में देखें ग्लैमरस अंदाज
कान्स में फिर छाईं ऐश्वर्या राय
ऐश्वर्या राय ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने ग्लैमरस और ग्रेसफुल अंदाज से एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें यूं ही कान्स की क्वीन नहीं कहा जाता.
आइवरी कॉउचर गाउन में दिखीं बेहद खूबसूरत
ऐश्वर्या राय का नया आइवरी कॉउचर गाउन लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस आउटफिट में उनका रॉयल अंदाज हर किसी को दीवाना बना रहा है.
रफल डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान
ड्रेस के शोल्डर पर बना रफल डिजाइन गुलाब के फूलों जैसा दिखाई दे रहा था. इस डिटेलिंग ने उनके पूरे लुक को और ज्यादा स्टाइलिश बना दिया.
स्कल्पचर्ड आउटफिट में दिखा ड्रामेटिक टच
ऐश्वर्या के आउटफिट का स्कल्पचर्ड डिजाइन उनके लुक में ड्रामेटिक एलिमेंट जोड़ रहा था. तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंस और ग्रेस साफ नजर आया.
स्मोकी आई मेकअप में लगीं डीवा
स्मोकी आई मेकअप, ग्लोइंग बेस, पीची चीक्स और न्यूड लिपस्टिक के साथ ऐश्वर्या का मेकअप बेहद क्लासी नजर आया. ओपन हेयरस्टाइल ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.
व्हाइट पैंट सूट में दिखा बॉस लेडी अवतार
कान्स क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय व्हाइट पैंट सूट में नजर आई थीं. उनके आउटफिट पर बना फेदर डिजाइन काफी चर्चा में रहा.
ब्लू गाउन लुक ने भी जीता दिल
कान्स रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय का ब्लू सीक्वेंस गाउन लुक भी काफी वायरल हुआ था. डिजाइनर अमित अग्रवाल के इस आउटफिट में एक्ट्रेस बेहद रॉयल और स्टनिंग दिखीं.