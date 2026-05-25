ऐश्वर्या राय के नए कान्स लुक ने जीता दिल, फैंस बोले- यही हैं असली क्वीन, तस्वीरों में देखें ग्लैमरस अंदाज

Aishwarya Rai Cannes Look: ऐश्वर्या राय ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने एक से बढ़कर एक ग्लैमरस लुक से हर किसी का दिल जीत लिया है. रेड कार्पेट पर ड्रामेटिक ब्लू गाउन और व्हाइट पैंट सूट में जलवा बिखेरने के बाद अब एक्ट्रेस का आइवरी कॉउचर गाउन वाला नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आइए तस्वीरों में देखते हैं कान्स में ऐश्वर्या राय का रॉयल और स्टाइलिश अंदाज.