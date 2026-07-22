Aishwarya Rai Boyfriends List: सलमान खान के अलावा इन मर्दों संग इश्क लड़ा चुकी हैं ऐश्वर्या? फिर आखिर में ऐश के दिल में Abhishek Bachchan ने बनाई जगह; यहां देखें लिस्ट
Aishwarya Rai Bachchan Boyfriends List: बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, लेकिन उनकी लव लाइफ हमेशा सुर्खियों का हिस्सा रही है. अभिषेक बच्चन से शादी से पहले उनका नाम कई चर्चित सितारों के साथ जोड़ा गया. सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के रिश्तों की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन इनके अलावा भी एक ऐसा नाम सामने आया, जिसने उस दौर में हर किसी को हैरान कर दिया था. आइए जानते हैं ऐश्वर्या राय के चर्चित अफेयर्स की पूरी कहानी.
बच्चन परिवार की बहू
ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड के मशहूर बच्चन परिवार की बहू हैं. उन्होंने साल 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की थी. दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं. शादी के कई साल बाद भी ऐश्वर्या और अभिषेक एक-दूसरे का साथ निभा रहे हैं.
साल 2007 में रचाई थी शादी
ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की थी. आज दोनों की एक प्यारी बेटी आराध्या बच्चन है. ऐश्वर्या और अभिषेक अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं.
विवेक ओबेरॉय
ऐश्वर्या राय का नाम एक समय अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ भी जुड़ा था. फिल्म 'क्यों हो गया ना' की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए थे. हालांकि, उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया.
राजीव मूलचंदानी
मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या राय का नाम मॉडल राजीव मूलचंदानी के साथ भी जोड़ा गया था. दोनों ने साथ में कई फोटोशूट किए थे. उस समय ऐसी चर्चाएं भी थीं कि राजीव को लेकर ऐश्वर्या और मनीषा कोइराला के बीच अनबन हो गई थी. हालांकि, इन खबरों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.
सलमान खान
ऐश्वर्या राय का सबसे चर्चित रिश्ता अभिनेता सलमान खान के साथ माना जाता है. कहा जाता है कि दोनों की नजदीकियां फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग के दौरान बढ़ीं. उस समय उनके रिश्ते की काफी चर्चा हुई. बाद में दोनों का रिश्ता टूट गया. अलग होने की वजह को लेकर कई तरह की खबरें सामने आईं, लेकिन इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.
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