Aishwarya Rai Boyfriends List: सलमान खान के अलावा इन मर्दों संग इश्क लड़ा चुकी हैं ऐश्वर्या? फिर आखिर में ऐश के दिल में Abhishek Bachchan ने बनाई जगह; यहां देखें लिस्ट

Aishwarya Rai Bachchan Boyfriends List: बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, लेकिन उनकी लव लाइफ हमेशा सुर्खियों का हिस्सा रही है. अभिषेक बच्चन से शादी से पहले उनका नाम कई चर्चित सितारों के साथ जोड़ा गया. सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के रिश्तों की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन इनके अलावा भी एक ऐसा नाम सामने आया, जिसने उस दौर में हर किसी को हैरान कर दिया था. आइए जानते हैं ऐश्वर्या राय के चर्चित अफेयर्स की पूरी कहानी.