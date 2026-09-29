Paris Fashion Week 2026: ऐश्वर्या राय के ड्रामेटिक ‘Maleficent’ लुक ने चुराई लाइमलाइट; ब्लैक गाउन, डायमंड क्राउन और रेड हेयर में दिखा ग्लैमरस अंदाज!

Aishwarya Rai Bachchan Paris Fashion Week 2026: पेरिस फैशन वीक (Paris Fashion Week 2026) के दौरान फ्रांस की राजधानी पेरिस में लॉरियल पेरिस (L’Oreal Paris) का ग्रैंड रनवे इवेंट ‘ले डेफिल’ (Le Défilé) आयोजित किया गया. इस शानदार इवेंट में बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी दिलकश अदाओं और ड्रामेटिक लुक से एक बार फिर महफिल लूट ली. पेरिस के मशहूर प्लेस जोफ्रे (Place Joffre) में हुए इस शो का बैकग्राउंड बेहद खूबसूरत था, जहां एक तरफ एफिल टॉवर (Eiffel Tower) और दूसरी तरफ इकोले मिलिटेयर (École Militaire) की इमारतें नजर आ रही थीं. इस साल के शो की थीम ‘एक्सप्रेस योर वर्थ’ (Express Your Worth) रखी गई थी, जिसके तहत दुनिया भर की कई नामी हस्तियों ने रैंप वॉक किया.

Alright there She is.. Royalty herself #AishwaryaRai #AishwaryaRaiBachchan trust her Always to bring in the drama 😍🔥 Walk, Poise, Grace Unmatched ✨️ pic.twitter.com/Cu6N9yynl0 — Ruth (@Ruth4ashab) September 28, 2026

ऐश्वर्या राय बच्चन इस शो का मुख्य आकर्षण रहीं. उन्होंने सीरियन लग्जरी डिजाइनर लेबल ‘यारा शूमेकर’ के फॉल/वैकेंट कलेक्शन से एक कस्टम ब्लैक वेलवेट गाउन पहना था. उनके इस लुक को मशहूर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट मोहित राय ने स्टाइल किया था. उनका यह ऑल-ब्लैक लुक किसी जादुई या फैंटसी किरदार जैसा लग रहा था, जिसे इंटरनेट पर फैंस ‘मलेफिसेंट’ (Maleficent) लुक भी कह रहे हैं. आइए इस शानदार फैशन मोमेंट, आउटफिट, फुल लुक और उनके इस जलवे के बारे में विस्तार से.