Paris Fashion Week 2026: ऐश्वर्या राय के ड्रामेटिक ‘Maleficent’ लुक ने चुराई लाइमलाइट; ब्लैक गाउन, डायमंड क्राउन और रेड हेयर में दिखा ग्लैमरस अंदाज!
Aishwarya Rai Bachchan Paris Fashion Week 2026: पेरिस फैशन वीक (Paris Fashion Week 2026) के दौरान फ्रांस की राजधानी पेरिस में लॉरियल पेरिस (L’Oreal Paris) का ग्रैंड रनवे इवेंट ‘ले डेफिल’ (Le Défilé) आयोजित किया गया. इस शानदार इवेंट में बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी दिलकश अदाओं और ड्रामेटिक लुक से एक बार फिर महफिल लूट ली. पेरिस के मशहूर प्लेस जोफ्रे (Place Joffre) में हुए इस शो का बैकग्राउंड बेहद खूबसूरत था, जहां एक तरफ एफिल टॉवर (Eiffel Tower) और दूसरी तरफ इकोले मिलिटेयर (École Militaire) की इमारतें नजर आ रही थीं. इस साल के शो की थीम ‘एक्सप्रेस योर वर्थ’ (Express Your Worth) रखी गई थी, जिसके तहत दुनिया भर की कई नामी हस्तियों ने रैंप वॉक किया.
Alright there She is.. Royalty herself #AishwaryaRai #AishwaryaRaiBachchan trust her Always to bring in the drama 😍🔥 Walk, Poise, Grace Unmatched ✨️ pic.twitter.com/Cu6N9yynl0
— Ruth (@Ruth4ashab) September 28, 2026
ऐश्वर्या राय बच्चन इस शो का मुख्य आकर्षण रहीं. उन्होंने सीरियन लग्जरी डिजाइनर लेबल ‘यारा शूमेकर’ के फॉल/वैकेंट कलेक्शन से एक कस्टम ब्लैक वेलवेट गाउन पहना था. उनके इस लुक को मशहूर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट मोहित राय ने स्टाइल किया था. उनका यह ऑल-ब्लैक लुक किसी जादुई या फैंटसी किरदार जैसा लग रहा था, जिसे इंटरनेट पर फैंस ‘मलेफिसेंट’ (Maleficent) लुक भी कह रहे हैं. आइए इस शानदार फैशन मोमेंट, आउटफिट, फुल लुक और उनके इस जलवे के बारे में विस्तार से.
ब्लैक वेलवेट गाउन और ड्रामेटिक आउटफिट का जादू
ऐश्वर्या राय बच्चन ने लॉरियल के इस रनवे पर जब कदम रखा, तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गईं. उन्होंने जो फिगर-हगिंग ब्लैक वेलवेट गाउन पहना था, उसमें एक स्ट्रक्चर्ड बॉडीस और डिफाइंड वेस्टलाइन थी जो उनके कर्व्स को खूबसूरती से उभार रही थी. गाउन में एक डीप प्लंजिंग नेकलाइन और थ्री-डाईमेंशनल फ्रिंज एम्ब्रायडरी की गई थी, जिससे इस मोनोक्रोमैटिक गाउन को शानदार टेक्सचर और मूवमेंट मिल रहा था. गाउन का फ्लोर-टचिंग हेम इसे एक बेहद रीगल और रॉयल टच दे रहा था.
क्रिस्टल से सजा केप और डायमंड क्राउन
इस लुक में सबसे खास चीज उनके कंधों पर डला हुआ फ्लोर-लेंथ ब्लैक वेलवेट केप था. इस केप के बॉर्डर पर मोतियों और क्रिस्टल्स की खूबसूरत कारीगरी की गई थी, जो चलने पर किसी गैलेक्सी की तरह चमक रहा था. अपने इस लुक को और भी ज्यादा शाही बनाने के लिए ऐश्वर्या ने एक डायमंड-स्टड क्राउन पहना था. कम से कम और क्लासिक एक्सेसरीज के साथ डायमंड रिंग्स और ब्लैक हील्स पहनकर उन्होंने अपने इस डार्क और लग्जरी एस्थेटिक को पूरी तरह से मेंटेन रखा.
नया बरगंडी-रेड हेयर कलर और बोल्ड मेकअप
ऐश्वर्या राय बच्चन का यह लुक तब और ज्यादा चर्चा में आ गया जब लोगों की नजर उनके नए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन पर पड़ी. उन्होंने पेरिस फैशन वीक के लिए अपने बालों को एक नया और बोल्ड लुक देते हुए डीप बरगंडी-रेड शेड में रंगवाया था. उनके इन फीयरी रेड बालों को साइड पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया गया था. उनका यह लाल बालों वाला कॉन्ट्रास्ट ब्लैक वेलवेट आउटफिट के साथ बेहद स्टनिंग लग रहा था. इसके अलावा, विंग्ड ईलाइनर, बोल्ड रेड लिप्स, फ्लश्ड चीक्स और सॉफ्ट कंटूरिंग वाले उनके मेकअप ने इस पूरे ड्रामेटिक लुक में चार चांद लगा दिया.
ग्लोबल स्टार्स के साथ धमाकेदार रैंप वॉक
लॉरियल पेरिस के इस मेगा शो में केवल ऐश्वर्या ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से कई जाने-माने सेलिब्रिटीज और मॉडल्स शामिल हुए थे. 'एक्सप्रेस योर वर्थ' शो के इस मंच पर ऐश्वर्या के अलावा कैंडल जेनर (Kendall Jenner), इवा लोंगोरिया (Eva Longoria), सिमोन एशले (Simone Ashley), वियोला डेविस (Viola Davis), जेन फोंडा, कारा डेलेविग्ने और म्यूजीशियन सेलिन डीन (Céline Dion) जैसी दिग्गज हस्तियां भी रैंप पर उतरीं. इस स्टार-स्टडेड लाइनअप ने पेरिस की शाम को वाकई यादगार बना दिया.
इंटरनेट पर छाया 'मलेफिसेंट' लुक और फैंस का रिएक्शन
ऐश्वर्या राय बच्चन का यह पेरिस फैशन वीक लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैशन वचडॉग 'डाइट सब्या' से लेकर उनके तमाम फैन पेजिस पर उनके इस लुक की जमकर तारीफ हुई. फैंस ने उनकी तुलना डिज्नी के मशहूर किरदार 'मलेफिसेंट' से की. इंटरनेट पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और कह रहे हैं कि 1994 से लेकर आज तक उनका यह जलवा और 'डिविनेस' का फॉर्मूला लगातार और निखरता जा रहा है. कुल मिलाकर, ऐश्वर्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ग्लोबल फैशन मंच पर उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता.