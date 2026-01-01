  • Home>
  • फिर जागा ऐश्वर्या-अभिषेक का प्यार! सालों बाद हनीमून मनाने पहुंचे न्यूयोर्क, देखें तस्वीरें

फिर जागा ऐश्वर्या-अभिषेक का प्यार! सालों बाद हनीमून मनाने पहुंचे न्यूयोर्क, देखें तस्वीरें

Aishwarya Rai: सेलिब्रिटी कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने न्यूयॉर्क में देसी अंदाज़ में नए साल का स्वागत किया. ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, जो न्यूयॉर्क में शांति से छुट्टियां मना रहे थे, एक फैन के साथ सेल्फ़ी खिंचवाकर एक फैन मोमेंट का हिस्सा बन गए. 


By: Heena Khan | Published: January 1, 2026 1:43:02 PM IST

1/6

जागा कपल का प्यार

अमेरिका में छुट्टियां मना रहे इस कपल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

2/6

ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन न्यूयॉर्क में

यह पावर कपल न्यूयॉर्क में शांति से छुट्टियां मना रहा था, तभी एक फैन के साथ सेल्फ़ी के लिए राज़ी होकर उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड फैन मोमेंट दिया.

3/6

ऐश्वर्या का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में एक्ट्रेस बहुत ही ग्रेसफुल लग रही थीं. वह एक आरामदायक विंटर ड्रेस में नज़र आ रही थीं जो सिंपल और एलिगेंट थी.

4/6

विदेश में कर रहे मजे

अभिषेक ने भी कैज़ुअल लुक रखा और अपने काले कपड़ों में लाल चश्मे से थोड़ा कलर ऐड किया. यह तस्वीर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की न्यूयॉर्क में एन्जॉय करते हुए कई तस्वीरों के सोशल मीडिया पर आने के बाद आई है.

5/6

मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे थे साथ

पिछले महीने, ऐश्वर्या और अभिषेक छुट्टियों से पहले अपनी वेकेशन के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ दिखे.

6/6

तस्वीरें हुईं वायरल

इस कपल की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए. उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी उनके साथ थीं.

