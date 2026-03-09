Adani family wedding: सलमान के गाने पर अभिषेक संग थिरकीं ऐश्वर्या राय बच्चन, अडानी वेडिंग में जुटे सितारे

ऐश्वर्या और अभिषेक की लव स्टोरी

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की प्रेम कहानी भी काफी चर्चित रही है. 14 जनवरी 2007 को सगाई के बाद दोनों ने 20 अप्रैल 2007 को शादी की. चार साल बाद 16 नवंबर 2011 को उनकी बेटी आराध्या का जन्म हुआ. आज भी यह जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कपल्स में गिनी जाती है.