फिल्में-वेब शोज नहीं, हुस्न दिखाना ही इस एक्ट्रेस का काम, कैमरा के सामने छोटे कपड़े पहन करती हैं अपना नाम
Aisha Sharma Erotic Pics: एक्ट्रेस आयशा शर्मा एक लंबे समय से किसी फिल्म या वेब सीरीज में नजर नहीं आई हैं. लेकिन, वह सोशल मीडिया पर लगभग हर दिन अपने हुस्न का जलवा दिखाकर पॉपुलैरिटी जरूर बटोर रही हैं. वह कभी हॉट ड्रेस में पोज करती हैं, तो कभी कैमरा के सामने बिकिनी में बेबाक पोज करती हैं. हाल में भी आयशा के बोल्ड और सुपर सिजलिंग लुक की फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं.
रिवीलिंग आउटफिट में हुस्न दिखाती है हसीना
बॉलीवुड की इक्का-दुक्का फिल्में करने के बाद से आयशा शर्मा सिर्फ इंस्टाग्राम पर बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं. आयशा ने ऐसे तो अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. लेकिन, आयुष्मान खुराना के साथ म्यूजिक वीडियो करने के बाद उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली.
आयशा की पहली फिल्म
आयशा शर्मा की पहली बॉलीवुड फिल्म एक्टर जॉन अब्राहम के साथ सत्यमेव जयते थी. इस फिल्म में जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी ही सारी तारीफें लूट ले गए थे और आयशा के हाथ खाली रह गए थे.
म्यूजिक वीडियोज में किया है काम
यही वजह है कि साल 2018 के बाद से 2025 भी खत्म होने को आ गया है. लेकिन, आयशा शर्मा के पास न कोई बड़ी फिल्म है और न ही किसी वेब सीरीज का मौका. वह म्यूजिक वीडियोज में भी साल 2023 तक ही दिखाई दी हैं.
बोल्ड पब्लिसिटी ही है एक्ट्रेस की स्ट्रेटजी
आयशा अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी फोटोज और वीडियो पोस्ट करती हैं, जिसकी वजह से वह लाइमलाइट में आ जाती हैं.
क्लीवेज दिखा मिलेगा क्या काम?
इस फोटो में एक्ट्रेस ने कैमरा ऐसे होल्ड किया है, जिसका उनका क्लीवेज साफ दिख रहा है. यह आयशा की इकलौती फोटो में नहीं हैं कि ऐसी कई फोटोज का भंडार एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर लगा है.
खूब होती हैं ट्रोल
आयशा शर्मा अपने बोल्ड और रिवीलिंग आउटफिट्स के लिए सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल होती हैं. लेकिन, ऐसा लगता नहीं है कि एक्ट्रेस को ट्रोलिंग से खास फर्क पड़ता है. वह जमकर ट्रोल होने के बाद भी लगभग अपने फैंस को बोल्ड और सिजलिंग लुक की ट्रीट देती रहती हैं.
फोटोज देख फैंस होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल
आयशा शर्मा बेबाकी से अपना हुस्न सोशल मीडिया पर दिखाती हैं. एक्ट्रेस की फोटोज और वीडियोज देख फैंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जातें हैं और कमेंट्स में तरह-तरह का रिएक्शन देते नजर आते हैं.