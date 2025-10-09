फिल्में-वेब शोज नहीं, हुस्न दिखाना ही इस एक्ट्रेस का काम, कैमरा के सामने छोटे कपड़े पहन करती हैं अपना नाम

Aisha Sharma Erotic Pics: एक्ट्रेस आयशा शर्मा एक लंबे समय से किसी फिल्म या वेब सीरीज में नजर नहीं आई हैं. लेकिन, वह सोशल मीडिया पर लगभग हर दिन अपने हुस्न का जलवा दिखाकर पॉपुलैरिटी जरूर बटोर रही हैं. वह कभी हॉट ड्रेस में पोज करती हैं, तो कभी कैमरा के सामने बिकिनी में बेबाक पोज करती हैं. हाल में भी आयशा के बोल्ड और सुपर सिजलिंग लुक की फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं.