Airbag ने बचाने की जगह ले ली युवक की जान! महाराष्ट्र की घटना के बाद जानें आपकी कार में कितना सुरक्षित है यह सिस्टम
महाराष्ट्र के ठाणे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. कुछ दिन पहले एक खड़ी कार का एयरबैग अचानक खुल जाने से 25 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई. खबरों के मुताबिक वह 15 साल पुरानी कार के अंदर बैठा था, तभी एयरबैग अचानक खुल गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसे गंभीर चोटें आईं उसे बचाने की कोशिशों के बावजूद, ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई.
Airbags Can Open Even Without an Accident
हां, कार का एयरबैग तब भी खुल सकता है जब कोई बड़ी टक्कर न हुई हो. हालांकि ऐसा कम ही होता है, लेकिन तकनीकी खराबी या बाहरी कारणों से एयरबैग अचानक खुल सकते हैं.
Faulty Sensors Are a Major Reason
एयरबैग क्रैश सेंसर पर निर्भर करते हैं. अगर ये सेंसर ठीक से काम नहीं करते, गलत सिग्नल भेजते हैं या इनमें कोई इलेक्ट्रिकल समस्या आती है, तो बिना किसी टक्कर के भी एयरबैग खुल सकते हैं.
Software or Electrical Problems Can Trigger Deployment
सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी, वायरिंग की समस्या, शॉर्ट सर्किट, बैटरी की समस्या या एयरबैग सिस्टम में पानी घुसने से एयरबैग अचानक खुल सकते हैं.
Manufacturing Defects Can Also Be Responsible
मैन्युफैक्चरर की तरफ से खराब एयरबैग मॉड्यूल या खराब पार्ट्स की वजह से एयरबैग अचानक खुल सकते हैं। इसीलिए कार बनाने वाली कंपनियां कभी-कभी एयरबैग रिकॉल कैंपेन चलाती हैं.
Poor Repairs or Aftermarket Modifications Increase Risk
दुर्घटना के बाद गलत मरम्मत, एयरबैग को गलत तरीके से लगाना या बिना अनुमति के इलेक्ट्रिकल बदलाव करने से एयरबैग सिस्टम खराब हो सकता है और एयरबैग अचानक खुल सकते हैं.
What to Do If an Airbag Opens Suddenly
अगर एयरबैग अचानक खुल जाए तो कार को सुरक्षित जगह पर रोकें, इंजन बंद करें, देखें कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है और जब तक अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच न हो जाए, तब तक कार न चलाएं. पूरे एयरबैग सिस्टम की अच्छी तरह से जांच करवाना जरूरी है.
Airbag Warning Light Should Never Be Ignored
अगर SRS/एयरबैग वॉर्निंग लाइट जलती रहती है या ब्लिंक करती है, तो यह एयरबैग सिस्टम में खराबी का संकेत हो सकता है. गाड़ी की तुरंत जांच करवाएं, क्योंकि टक्कर के समय एयरबैग न खुलने या अचानक खुल जाने का खतरा हो सकता है.
Airbags Are a Safety Backup, Not a Replacement for Seat Belts
एयरबैग को सीट बेल्ट के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है, न कि उनकी जगह लेने के लिए. सही तरीके से सीट बेल्ट लगाने से सबसे अच्छी सुरक्षा मिलती है और आपातकालीन स्थिति में एयरबैग को ठीक से काम करने में मदद मिलती है.