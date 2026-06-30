Airbag ने बचाने की जगह ले ली युवक की जान! महाराष्ट्र की घटना के बाद जानें आपकी कार में कितना सुरक्षित है यह सिस्टम

महाराष्ट्र के ठाणे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. कुछ दिन पहले एक खड़ी कार का एयरबैग अचानक खुल जाने से 25 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई. खबरों के मुताबिक वह 15 साल पुरानी कार के अंदर बैठा था, तभी एयरबैग अचानक खुल गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसे गंभीर चोटें आईं उसे बचाने की कोशिशों के बावजूद, ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई.