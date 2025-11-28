  • Home>
Air Purifier Cleaning Tips: फिल्टर पर जमी हल्की-सी धूल भी बिगाड़ सकती है घर की हवा, ऐसे करें साफ..!

Air Purifier Cleaning Tips: प्रदूषण बढ़ने के साथ एयर प्यूरीफायर घरों की जरूरत बन गए हैं, लेकिन उनकी नियमित सफाई न होने पर वे सही तरह काम नहीं कर पाते. गंदे फिल्टर न सिर्फ हवा की क्वालिटी खराब करते हैं बल्कि मशीन की उम्र भी घटाते हैं. सही देखभाल से प्यूरीफायर बेहतर तरीके से आपका घर सुरक्षित रख सकता है.


By: sanskritij jaipuria | Published: November 28, 2025 4:51:57 PM IST

Air Purifier cleaning tips 1 - Photo Gallery
1/9

एयर प्यूरीफायर की सफाई क्यों जरूरी है

गंदा फिल्टर हवा को ठीक से साफ नहीं कर पाता, जिससे कमरे की एयर क्वालिटी और खराब हो सकती है. साफ फिल्टर बेहतर और तेज सफाई करता है.

Air Purifier cleaning tips 2 - Photo Gallery
2/9

खराब हवा में प्यूरीफायर की भूमिका

दिल्ली-एनसीआर जैसी जगहों में प्रदूषण बढ़ने पर प्यूरीफायर जरूर चलाए जाते हैं लेकिन नियमित सफाई न होने से उनका असर कम हो जाता है.

Air Purifier cleaning tips 3 - Photo Gallery
3/9

फिल्टर गंदा होने के नुकसान

गंदा फिल्टर मशीन पर लोड बढ़ाता है, ज्यादा बिजली खपत करता है और हवा को सही तरह शुद्ध नहीं कर पाता.

Air Purifier cleaning tips 4 - Photo Gallery
4/9

साफ फिल्टर के फायदे

साफ फिल्टर हवा में मौजूद धूल, पराग (pollen), बैक्टीरिया आदि को अधिक प्रभावी तरीके से हटाता है और मशीन की उम्र बढ़ाता है.

Air Purifier cleaning tips 5 - Photo Gallery
5/9

सफाई से पहले सुरक्षा उपाय

प्यूरीफायर की सफाई करने से पहले उसे बंद करें और प्लग निकालें ताकि शॉर्ट-सर्किट या नुकसान से बचा जा सके.

Air Purifier cleaning tips 6 - Photo Gallery
6/9

फिल्टर कैसे निकालें और साफ करें

मशीन का पीछे वाला कवर हटाकर फिल्टर निकालें. वैक्यूम क्लीनर या सूखे कपड़े से हल्के हाथों से धूल हटाएं. ध्यान रखें फिल्टर को कभी पानी से न धोएं.

Air Purifier cleaning tips 7 - Photo Gallery
7/9

धूल सेंसर की सफाई

सेंसर में लगे स्पंज को वैक्यूम करें और रुई के फाहे से सेंसर वेंट को धीरे-धीरे साफ करें. ये प्यूरीफायर की सटीक परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है.

Air Purifier cleaning tips 8 - Photo Gallery
8/9

मशीन का बाहरी हिस्सा भी साफ रखें

मशीन के बाहरी बॉडी को मुलायम कपड़े से पोंछें ताकि धूल जमा न हो और एयरफ्लो बाधित न हो.

Air Purifier cleaning tips 9 - Photo Gallery
9/9

सफाई के बाद मेंटेनेंस टिप्स

लंबे समय तक बंद रखने पर मशीन को कवर में पैक कर रखें. LED इंडिकेटर के फिल्टर-चेंज अलर्ट को नजरअंदाज न करें. हर 2 हफ्ते में फिल्टर की सफाई करें. तेज आवाज या हवा सुधारने में देरी हो तो समझ जाएं कि अब फिल्टर बदलने का समय है.

