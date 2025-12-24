प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली-NCR वालों के पास जरूर होनी चाहिए ये ‘सर्वाइवल किट’, डॉक्टर ने बताया क्या-क्या जरूरी

प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली-NCR वालों के पास जरूर होनी चाहिए ये ‘सर्वाइवल किट’, डॉक्टर ने बताया क्या-क्या जरूरी
Pollution Survival Kit: जैसे-जैसे दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी खराब और बहुत खराब होती जा रही है, रोज़ाना की ज़िंदगी एक हेल्थ डील जैसी लगने लगी है. कई लोगों के लिए, एयर पॉल्यूशन अब सिर्फ़ एक एनवायरनमेंटल मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह रोज़ाना का एक फिजिकल अनुभव बन गया है, जिसमें जलन, थकान, कंजेशन और सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां होती हैं. इस हालात में, लोग खुद को बचाने के लिए सिर्फ़ घर के अंदर रहने के अलावा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और आसान तरीके ढूंढ रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से खुद को प्रदूषण से सुरक्षित रख सकते हैं.
न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किया 'प्रेप बैग'
न्यूट्रिशनिस्ट साक्षी लालवानी ने हाल ही में अपना पर्सनल "सर्वाइवल किट" शेयर किया, जिसे वो खतरनाक AQI वाले दिनों में इस्तेमाल करती हैं.
जानिए क्या बोली न्यूट्रिशनिस्ट
इंस्टाग्राम पर उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि खराब हवा से खुद को बचाना कितना ज़रूरी है. मैंने धुंध से निपटने के लिए एक सिंपल सर्वाइवल किट, अपना पर्सनल 'प्रेप बैग' बनाया है. यह फैंसी नहीं है, लेकिन ये चीजें मुझे आसानी से सांस लेने, मेरी स्किन को आराम देने और मेरी आंखों और गले में जलन कम करने में मदद करती हैं.
अपने प्रेप बैग में रखें ये चीजें
N95 मास्क, स्टीम इनहेलर, विटामिन C + NAC, नेज़ल सलाइन स्प्रे, घी (नाक की अंदरूनी परत के लिए), हाइड्रेटिंग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स, एंटी-पॉल्यूशन हर्बल चाय (तुलसी+मुलेठी+अदरक), स्किन बैरियर के लिए कोल्ड-प्रेस्ड तेल, धूप का चश्मा.
मास्क के बताए फायदे
इनमें से कुछ विकल्पों के बारे में बताते हुए, उन्होंने N95 मास्क की अहमियत पर ज़ोर दिया और कहा, "ये मास्क हवा में मौजूद कम से कम 95% कणों को फ़िल्टर करते हैं, जिससे उन छोटे कणों से बचाव होता है जो हमारे सांस लेने के सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
इन हेलर के फायदे
स्टीम लेने के बारे में उन्होंने कहा, "प्रदूषित माहौल में, हमारा शरीर नेगेटिव तरीके से रिएक्ट कर सकता है, जिससे सांस की नली में जलन हो सकती है. गर्म, नम हवा से इनहेलेशन थेरेपी सूजन वाली जगहों को आराम देती है और सांस लेना आसान बनाती है."
विटामिन C कितना जरूरी
सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "विटामिन C अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली खूबियों के लिए जाना जाता है, जबकि N-एसिटाइलसिस्टीन (NAC) एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है," यह बताते हुए कि यह प्रदूषकों से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मुकाबला करने में कैसे मदद करता है.