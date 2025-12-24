प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली-NCR वालों के पास जरूर होनी चाहिए ये ‘सर्वाइवल किट’, डॉक्टर ने बताया क्या-क्या जरूरी

Pollution Survival Kit: जैसे-जैसे दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी खराब और बहुत खराब होती जा रही है, रोज़ाना की ज़िंदगी एक हेल्थ डील जैसी लगने लगी है. कई लोगों के लिए, एयर पॉल्यूशन अब सिर्फ़ एक एनवायरनमेंटल मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह रोज़ाना का एक फिजिकल अनुभव बन गया है, जिसमें जलन, थकान, कंजेशन और सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां होती हैं. इस हालात में, लोग खुद को बचाने के लिए सिर्फ़ घर के अंदर रहने के अलावा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और आसान तरीके ढूंढ रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से खुद को प्रदूषण से सुरक्षित रख सकते हैं.