सावधान! फेफड़े नहीं, अब आपके दिल को निशाना बना रहा है प्रदूषण; डॉ.का बड़ा खुलासा
हवा प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता. यह चुपचाप दिल को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे बिना किसी साफ चेतावनी के लंबे समय तक दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
छिपा हुआ खतरा
प्रदूषित हवा की हर सांस दिल का दौरा, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ाती है. यहां तक कि युवा, स्वस्थ लोगों में भी.
डॉक्टर की राय
कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन भामरी बताते हैं कि कैसे वायु प्रदूषण धीरे-धीरे जहर की तरह काम करता है, जिससे सूजन और दिल की बीमारी का खतरा धीरे-धीरे बढ़ता है.
प्रदूषण दिल तक कैसे पहुँचता है
PM2.5 कण खून में मिल जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और सूजन बढ़ जाती है, जिससे दिल पर लगातार तनाव पड़ता है.
शरीर के अंदर PM2.5 क्या करता है
PM2.5 खून को गाढ़ा करता है, खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ाता है, धमनियों में ऐंठन पैदा करता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम करता है. जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है.
दिल को नुकसान
यहां तक कि सामान्य AQI लेवल भी बिना किसी लक्षण के दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे प्रदूषण से होने वाले दिल की बीमारियों का पता शुरुआती दौर में लगाना मुश्किल हो जाता है.
अपने दिल की सुरक्षा कैसे करें
N95 मास्क पहनें, घर के अंदर एक्टिव रहें, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें, और प्रदूषण के संपर्क को कम करने के लिए रोज़ाना ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाएं.