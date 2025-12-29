सावधान! फेफड़े नहीं, अब आपके दिल को निशाना बना रहा है प्रदूषण; डॉ.का बड़ा खुलासा

शरीर के अंदर PM2.5 क्या करता है

PM2.5 खून को गाढ़ा करता है, खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ाता है, धमनियों में ऐंठन पैदा करता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम करता है. जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है.