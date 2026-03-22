Air India BMI Policy: सैलरी कट से लेकर ड्यूटी बंद तक, नई गाइडलाइन ने बढ़ाई कर्मचारियों की टेंशन

Air India BMI Policy: एयर इंडिया ने केबिन क्रू के लिए नई हेल्थ और फिटनेस पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है, जो 1 मई से प्रभावी होगी. इसके तहत कर्मचारियों की योग्यता BMI और फंक्शनल फिटनेस टेस्ट के आधार पर तय होगी. 18-24.9 BMI को नॉर्मल माना गया है, जबकि 25-29.9 ओवरवेट और 30 से ऊपर ओबीस कैटेगरी में आएंगे. ओबीस कर्मचारियों को तुरंत रोस्टर से हटाया जा सकता है और सैलरी भी रोकी जा सकती है. अंडरवेट या ओवरवेट कर्मचारी टेस्ट पास करने पर काम जारी रख सकते हैं. इस पॉलिसी का उद्देश्य हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना और फिटनेस स्टैंडर्ड सुधारना है.