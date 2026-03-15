पहली बार जा रहे हैं दिल्ली एम्स? यहां समझें ओपीडी अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

AIIMS Delhi OPD Registration Process: AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालों में से एक है. यहां कम खर्च में बेहतर इलाज मिलने के कारण हर दिन हजारों मरीज पहुंचते हैं. अगर आप AIIMS नई दिल्ली में इलाज कराना चाहते हैं, तो OPD अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन और समय से जुड़ी प्रक्रिया को समझना जरूरी है. चलिए इस प्रोसेस पर एक नजर डाल लेते हैं.