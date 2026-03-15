पहली बार जा रहे हैं दिल्ली एम्स? यहां समझें ओपीडी अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया
AIIMS Delhi OPD Registration Process: AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालों में से एक है. यहां कम खर्च में बेहतर इलाज मिलने के कारण हर दिन हजारों मरीज पहुंचते हैं. अगर आप AIIMS नई दिल्ली में इलाज कराना चाहते हैं, तो OPD अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन और समय से जुड़ी प्रक्रिया को समझना जरूरी है. चलिए इस प्रोसेस पर एक नजर डाल लेते हैं.
AIIMS में OPD क्या होती है?
OPD यानी 'आउट पेशेंट डिपार्टमेंट' वह जगह होती है जहां मरीज बिना भर्ती हुए डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं. यहां मरीज की जांच होती है और जरूरत पड़ने पर आगे के टेस्ट या इलाज की सलाह दी जाती है.
AIIMS में OPD अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें?
AIIMS में OPD अपॉइंटमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बुक की जा सकती है. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए सरकारी पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए डॉक्टर और विभाग का चयन करके स्लॉट बुक किया जा सकता है. ऑफलाइन अपॉइंटमेंट के लिए अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर पर्ची बनवानी होती है.
रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया
पहली बार आने वाले मरीज को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. इसके लिए आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र जरूरी हो सकता है. रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज को एक यूनिक हॉस्पिटल आईडी दी जाती है, जिससे भविष्य में अपॉइंटमेंट लेना आसान हो जाता है.
AIIMS OPD की टाइमिंग
आमतौर पर AIIMS की OPD सुबह 8 बजे से दोपहर तक चलती है. हालांकि अलग-अलग विभागों के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है. इसलिए अपॉइंटमेंट लेते समय विभाग की टाइमिंग जरूर चेक करनी चाहिए.
क्या AIIMS में इलाज मुफ्त है?
AIIMS एक सरकारी अस्पताल है, इसलिए यहां इलाज की लागत निजी अस्पतालों की तुलना में काफी कम होती है. कई बेसिक सेवाएं और जांच बहुत कम शुल्क में उपलब्ध होती हैं. कुछ मामलों में गरीब मरीजों के लिए इलाज लगभग मुफ्त भी हो सकता है.
क्या AIIMS में आयुष्मान कार्ड स्वीकार होता है?
Ayushman Bharat योजना के तहत कई सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है. AIIMS के कुछ विभागों में भी आयुष्मान भारत कार्ड के तहत इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, लेकिन यह इलाज के प्रकार और विभाग पर निर्भर करता है.
अपॉइंटमेंट लेते समय ध्यान रखने वाली बातें
मरीज को अपॉइंटमेंट वाले दिन समय से पहले अस्पताल पहुंचना चाहिए. साथ में जरूरी मेडिकल रिपोर्ट, पहचान पत्र और अपॉइंटमेंट की जानकारी जरूर रखें.
इलाज होगा आसान और तेज
AIIMS में इलाज कराने के लिए सही प्रक्रिया जानना जरूरी है. अगर आप पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं और समय पर अस्पताल पहुंचते हैं, तो इलाज की प्रक्रिया काफी आसान और तेज हो सकती है.