Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी व्रत पर भूल से भी न करें ये गलती, नहीं तो भुगतना होगा बुरा परिणाम!

Ahoi Ashtami Rule: अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है. इस व्रत को महिलाएं संतान के सुखी जीवन के लिए रखती हैं. लेकिन इस दिन कुछ ऐसे काम भी है, जो व्रत रख रही महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए.

By: Preeti Rajput | Published: October 6, 2025 8:48:32 AM IST

1/8

अहोई अष्टमी व्रत का महत्व

अहोई अष्टमी का व्रत संतानवती महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है. ये व्रत महिलाएं अपने बेटे की लंबी आयु, जीवन, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं.

2/8

बेटियों के लिए भी रखा जाता है व्रत

हालांकि बदलते समय के साथ महिलाएं अब बेटियों के लिए भी यह व्रत करती हैं. उत्तर भारत में इस व्रत का अधिक महत्व है.

3/8

कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखते हैं व्रत

हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है. यह व्रत रखने से संतान के जीवन में खुशहाली आती है.

4/8

व्रत के जरुरी नियम

अहोई अष्टमी के व्रत में कुछ काम महिलाओं को नहीं करने चाहिए. माना जाता है कि इससे व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है.

5/8

पानी भूलकर भी न पीएं

यह व्रत निर्जला रखा जाता है. इसमें व्रत रखने वाली महिलाओं को न कुछ खाना चाहिए और न ही कुछ पीना चाहिए.

6/8

नुकीली चीजों से दूर रहें

व्रत के दौरान महिलाएं नुकीली और धारधार चीजों से दूर रहें. साथ ही मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम न करें.

7/8

व्रत के दौरान न सोएं

व्रत के दौरान महिलाएं बिल्कुल न सोएं. ऐसा करना अशुभ माना जाता है और व्रत टूट जाता है.

8/8

झूठ और झगड़े से बचें

व्रत के दौरान झूठ बोलने और झगड़ा करने से बचें. वरना आपकों व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा. साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें.

