Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं करें अपनी राशि के अनुसार ये उपाय, संतान की होगी तरक्की और मिलेगा सुख

कब है होई अष्टमी का व्रत?

हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता ह. साल 2025 में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर सोमवार के दिन दोपहर 12 बजकर 24 मिनट से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगा. ऐसे में उदय तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. अहोई अष्टमी व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं. इस दिन, माताएं अपने पुत्रों की कुशलता के लिये बिना अन्न-जल ग्रहण करे उपवास रखती हैं और सायाह्नकाल के समय आकाश में तारों का दर्शन के बाद ही व्रत खोलती है. पूजा और व्रत के अलावा इस दिन कुछ उपाय भी किया जाते हैं, जिन्हें आप अपनी राशि के अनुसरा कर सकते हैं और अपने बच्चों की तरक्की और स्वास्थ की कामना पूरी कर सकती हैं. चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन कौन सी राशि वाले लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए.