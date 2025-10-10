Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं करें अपनी राशि के अनुसार ये उपाय, संतान की होगी तरक्की और मिलेगा सुख
Ahoi Ashtami 2025: साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर के दिन किया जायेगा. इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं और पूजा करती हैं. ऐसे में यहां आपको आपके राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आप अपने बच्चें की तरक्की अच्छे स्वास्थ और मां और बच्चों के रिश्तें को ओर मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं. चलिए जानते हैं यहां अहोई अष्टमी के दिन कौन सी राशि वाले लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए.
कब है होई अष्टमी का व्रत?
हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता ह. साल 2025 में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर सोमवार के दिन दोपहर 12 बजकर 24 मिनट से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगा. ऐसे में उदय तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. अहोई अष्टमी व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं. इस दिन, माताएं अपने पुत्रों की कुशलता के लिये बिना अन्न-जल ग्रहण करे उपवास रखती हैं और सायाह्नकाल के समय आकाश में तारों का दर्शन के बाद ही व्रत खोलती है. पूजा और व्रत के अलावा इस दिन कुछ उपाय भी किया जाते हैं, जिन्हें आप अपनी राशि के अनुसरा कर सकते हैं और अपने बच्चों की तरक्की और स्वास्थ की कामना पूरी कर सकती हैं. चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन कौन सी राशि वाले लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए.
अहोई अष्टमी के दिन मेष राशि वाले क्या करें उपाय
मेष राशि वाली माताओं को अहोई अष्टमी के दिन पूजा के दौरान अहोई माता को सिंदूर के साथ लाल रंग के ताज़े फूल अर्पित करें और कथा सुनने के बाद संतान को गुड़ से बनी कोई मिठाई खिलाएं, ऐसा करने से संतान को साहस, ऊर्जा मिलती है.
अहोई अष्टमी के दिन वृष राशि वाले क्या करें उपाय
वृष राशि वाली माताएं अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद चंदन अर्पित करें और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं. ऐसा करने से संतान के जीवन में स्थिरता बनी रहती हैं
अहोई अष्टमी के दिन मिथुन राशि वाले क्या करें उपाय
मिथुन राशि की माताएं अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा के दौरान तुलसी की माला से ॐ गौरीशंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उन्हें द्रव्य-दक्षिणा अर्पित करें. ऐसा करने से संतान की बुद्धि को तेज होती है.
अहोई अष्टमी के दिन कर्क राशि वाले क्या उपाय करें
कर्क राशि वाली माताएं अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को फलों का भोग लगाएं और पूजा की थाली में चांदी का सिक्का या चांदी की कोई छोटी वस्तु रखकर उसकी भी पूजा करें. ऐसा करने से संतान का भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा रखता है.
अहोई अष्टमी के दिन सिंह राशि वाले क्या करें उपाय
सिंह राशि की माताएं अहोई माता को गुड़ और गेहूं का भोग लगाएं और पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र पहने, ऐसा करना शुभ रहेगा. इस दिन किसी ज़रूरतमंद को गेहूं का भी दान कर सकते हैं. ऐसा करने से समाझ में संतान का मान-सम्मान बढ़ेगा.
अहोई अष्टमी के दिन कन्या राशि वाले क्या करें उपाय
कन्या राशि की माताएं को अहोई अष्टमी के दिन पूजा में अहोई माता को हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें. ऐसा करने से संतान का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता.
अहोई अष्टमी के दिन तुला राशि वाले क्या करे उपाय
तुला राशि की माताएं अहोई अष्टमी के दिन की पूजा में सफेद फूल और इत्र अर्पित करें
और व्रत खोलने से पहले सात प्रकार के अनाज का दान करें. ऐसा करने से संतान के जीवन में संतान के जीवन में संतुलन बना रहता है.
अहोई अष्टमी के दिन वृश्चिक राशि वाले क्या करें उपाय
वृश्चिक राशि की माताएं को होई अष्टमी के दिन अहोई माता को लाल रंग की चुनरी और लाल मसूर की दाल अर्पित करें और पूजा के दौरान लाल रंग का धागा अपनी संतान की कलाई पर बांधने. ऐसा करने से आपकी संतान बुरी शक्तियों से बची रहती है.
अहोई अष्टमी के दिन धनु राशि वाले क्या करें उपाय
धनु राशि वाली माताएं अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए और केसर अर्पित करें. इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं. ऐसा करने से संतान के उच्च शिक्षा के मार्ग खोलते हैं.
अहोई अष्टमी के दिन मकर राशि वाले क्या करें उपाय
मकर राशि की माताएं अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले चने या तिल से बनी मिठा का भोग लगाए. ऐसा करने से संतान को करियर में सफलता मिलती है.
अहोई अष्टमी के दिन कुंभ राशि वाले क्या करे उपाय
कुंभ राशि की माताएं अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को नीले या बैंगनी रंग के फूल अर्पित करें और पूजा के बाद किसी गरीब को भरपेट भोजन कराएं. ऐसा करने से संतान को आकस्मिक परेशानियों से बचाती है.
अहोई अष्टमी के दिन मीन राशि वाले क्या करें उपाय
मीन राशि की माताएं अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को हल्दी और पीली सरसों अर्पित करें और पूजा के बाद पीपल के पत्ते पर घी का दीपक जलाएं. ऐसा करने से संतान को सौभाग्य मिलता है.
Disclaimer
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.