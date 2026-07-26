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ताजनगरी में पेठा नहीं, पहले इस मिठास का चलता था सिक्का; इतिहास के पन्नों में लिपटे 500 साल पुराना रोचक किस्सा कर देगा हैरान

Agra Jalebi History: ताजमहल का शहर आगरा सिर्फ अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लाजवाब स्वाद के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है. आज भले ही आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले पेठे की याद आती हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शहर की असली और सदियों पुरानी पहचान बेड़ई-जलेबी रही है. माना जाता है कि मुगल काल से चली आ रही यह परंपरा आज भी आगरा की हर सुबह को मीठा और खास बना देती है. ऐसे में चलिए जानें आगरा की जलेबी से जुड़े 8 रोचक किस्से, जो इस मिठाई को सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत भी बनाते हैं.


By: Shristi S | Published: July 26, 2026 4:44:40 PM IST

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पेठे से पहले जलेबी थी आगरा की पहचान - Photo Gallery
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पेठे से पहले जलेबी थी आगरा की पहचान

आज आगरा की पहचान पेठे से जुड़ी है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि मुगल काल में जलेबी यहां की सबसे लोकप्रिय मिठाइयों में शामिल थी. शाही दावतों से लेकर आम लोगों की थाली तक, जलेबी का स्वाद हर जगह पसंद किया जाता था.

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बताया जाता है कि 16वीं सदी में मुगलों के आगमन के बाद आगरा में जलेबी का चलने तेजी से बढ़ा. अगर बाबर के समय यानी 1526 से हिसाब लगाया जाए, तो आगरा और जलेबी का रिश्ता लगभग 500 साल पुराना माना जाता है.

मुगल दरबार की खास मिठाई थी जलेबी - Photo Gallery
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मुगल दरबार की खास मिठाई थी जलेबी

मुगल शासन के दौरान जलेबी को खास अवसरों और शाही भोज का हिस्सा माना जाता था. धीरे-धीरे यह मिठाई राजमहलों से निकलकर शहर की गलियों और हलवाइयों की दुकानों तक पहुंच गई.

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आज भी आगरा में सुबह का सबसे लोकप्रिय नाश्ता मलालेदार बेड़ई और गरमा-गरम जलेबी माना जाता है. सुबह होते ही पुरानी दुकानों पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं.

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हर त्योहार की मिठास है जलेबी

दीवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन और शादी-विवाह जैसे शुभ अवसरों पर जलेबी का विशेष महत्व है. कई परिवार आज भी मेहमानों का स्वागत जलेबी और दही से करने की परंपरा निभाते हैं.

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तकनीक और समय के साथ जलेबी बनाने के तरीके भले बदल गए हों, लेकिन उसका पारंपरिक स्वाद आज भी बरकरार है. यही कारण है कि सदियों बाद भी आगरा की बेड़ई-जलेबी लोगों के दिलों और स्वाद दोनों पर राज़ कर रही है.

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agrajalebiMughal Era
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