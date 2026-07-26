ताजनगरी में पेठा नहीं, पहले इस मिठास का चलता था सिक्का; इतिहास के पन्नों में लिपटे 500 साल पुराना रोचक किस्सा कर देगा हैरान
Agra Jalebi History: ताजमहल का शहर आगरा सिर्फ अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लाजवाब स्वाद के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है. आज भले ही आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले पेठे की याद आती हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शहर की असली और सदियों पुरानी पहचान बेड़ई-जलेबी रही है. माना जाता है कि मुगल काल से चली आ रही यह परंपरा आज भी आगरा की हर सुबह को मीठा और खास बना देती है. ऐसे में चलिए जानें आगरा की जलेबी से जुड़े 8 रोचक किस्से, जो इस मिठाई को सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत भी बनाते हैं.
पेठे से पहले जलेबी थी आगरा की पहचान
आज आगरा की पहचान पेठे से जुड़ी है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि मुगल काल में जलेबी यहां की सबसे लोकप्रिय मिठाइयों में शामिल थी. शाही दावतों से लेकर आम लोगों की थाली तक, जलेबी का स्वाद हर जगह पसंद किया जाता था.
करीब 500 साल पुराना है जलेबी का इतिहास
बताया जाता है कि 16वीं सदी में मुगलों के आगमन के बाद आगरा में जलेबी का चलने तेजी से बढ़ा. अगर बाबर के समय यानी 1526 से हिसाब लगाया जाए, तो आगरा और जलेबी का रिश्ता लगभग 500 साल पुराना माना जाता है.
मुगल दरबार की खास मिठाई थी जलेबी
मुगल शासन के दौरान जलेबी को खास अवसरों और शाही भोज का हिस्सा माना जाता था. धीरे-धीरे यह मिठाई राजमहलों से निकलकर शहर की गलियों और हलवाइयों की दुकानों तक पहुंच गई.
बेड़ई-जलेबी से होती है आगरा की सुबह
आज भी आगरा में सुबह का सबसे लोकप्रिय नाश्ता मलालेदार बेड़ई और गरमा-गरम जलेबी माना जाता है. सुबह होते ही पुरानी दुकानों पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं.
हर त्योहार की मिठास है जलेबी
दीवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन और शादी-विवाह जैसे शुभ अवसरों पर जलेबी का विशेष महत्व है. कई परिवार आज भी मेहमानों का स्वागत जलेबी और दही से करने की परंपरा निभाते हैं.
पीढ़ियों से जिंदा है हलवाइयों की विरासत
आगरा के कई हलवाई परिवार पीढ़ियों से पारंपरिक तरीके से जलेबी बना रहे हैं. शहर की कुछ पुरानी मिठाई की दुकानें दो सौ साल से भी ज्यादा पुरानी होने का दावा करती हैं.
ताजमहल देखने आए पर्यटक भी नहीं छोड़ते जलेबी का स्वाद
देश-विदेश से ताजमहल देखने आने वाले पर्यटक ऐतिहासिक धरोहरों के साथ आगरा की मशहूर बेड़ई-जलेबी का स्वाद भी जरूर चखते हैं. यही वजह है कि यह नाश्ता शहर की पर्यटन पहचान का भी अहम हिस्सा बन चुका है.
बदल गया समय, लेकिन नहीं बदला जलेबी का स्वाद
तकनीक और समय के साथ जलेबी बनाने के तरीके भले बदल गए हों, लेकिन उसका पारंपरिक स्वाद आज भी बरकरार है. यही कारण है कि सदियों बाद भी आगरा की बेड़ई-जलेबी लोगों के दिलों और स्वाद दोनों पर राज़ कर रही है.