ताजनगरी में पेठा नहीं, पहले इस मिठास का चलता था सिक्का; इतिहास के पन्नों में लिपटे 500 साल पुराना रोचक किस्सा कर देगा हैरान

Agra Jalebi History: ताजमहल का शहर आगरा सिर्फ अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लाजवाब स्वाद के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है. आज भले ही आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले पेठे की याद आती हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शहर की असली और सदियों पुरानी पहचान बेड़ई-जलेबी रही है. माना जाता है कि मुगल काल से चली आ रही यह परंपरा आज भी आगरा की हर सुबह को मीठा और खास बना देती है. ऐसे में चलिए जानें आगरा की जलेबी से जुड़े 8 रोचक किस्से, जो इस मिठाई को सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत भी बनाते हैं.