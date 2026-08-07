ताजमहल से भी पहले तैयार हुई थी ये संगमरमर की अद्भुत इमारत! कोना-कोना सुनाता है मुगल कारीगरी की हैरतअंगेज कहानी
Agra Baby Taj: आगरा का नाम आते ही सबसे पहले मन में ताजमहल की तस्वीर उभरती है, लेकिन इसी शहर में यमुना किनारे एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत भी मौजूद है, जिसने मुगल वास्तुकला को नई पहचान दी. बारीक संगमरमर की नक्काशी, रंग-बिरंगी पच्चीकारी और फारसी शैली के खूबसूरत बागों से सजा एत्मादौला का मकबरा जिससे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है, आज भी अपनी अनोखी खूबसूरती से पर्यटकों का दिल जीतता है. यह स्मारक मुगल स्थापत्य कला के विकास की सबसे अहम कड़ियों में से एक है.
यमुना किनारे बसा बेबी ताज
एत्मादौला का मकबरा यानी बेबी ताज आगरा में यमुना नदी के किनारे बसा है. शांत वातावरण, सुंदर परिसर और सफेद संगमरमर से बनी इसकी भव्य इमारत इसे शहर की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करती है.
नूरजहां ने पिता की याद में बनवाया था मकबरा
इतिहासकारों के मुताबिक, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में यह मकबरा बनवाया था. मिर्जा गियास बेग को जहांगीर ने एत्माद उद दौला यानी राज्य का स्तंभ की उपाधि दी थी. इसका निर्माण लगभग 1622 में शुरु हुआ और 1628 के आसपास पूरा हो गया.
बेबी ताज में बड़े पैमाने में हुआ सफेद संगमरमर का इस्तेमाल
एत्मादौला भारत के शुरुआती मुगल स्मारकों में से एक है, जहां बड़े पैमाने पर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था. इससे पहले ज्यादातर मुगल इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था, जैसे आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी. लेकिन, सफेद संगमरमर का बदलाव आगे चलकर मुगल वास्तुकला की नई पहचान बन गई.
बेबी ताज की बारीक पच्चीकारी आज भी कर देती है हैरान
बेबी ताज की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहद महीन पच्चीकारी है. संगमरमर का अर्ध कीमती पत्थरों से फूल, पत्तियां, फल और ज्यातिमीय आकृतियां इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं कि सदियों बाद भी उनकी चमक और सुंदरता बरकरार है.
फारसी चारबाग शैली का नायाब उदाहरण
पूरा परिसर फारसी चारबाग शैली में विकसित किया गया है. मकबरे के चारों और चार बराबर हिस्सों में विभाजित बगीचे, जलधाराएं और सुंदर रास्ते इस जगह को बेहद आकर्षक बनाते हैं. मुगल काल में इस शैली को स्वर्ग की कल्पना का प्रतीक माना जाता था.
संगमरमर की जालियों से छनकर आती रोशनी
मकबरे के अंदर बनी संगमरमर की नक्काशीदार जालियां इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं. इनसे छनकर आने वाली प्राकृतिक रोशनी पूरे परिसर में एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण का एहसास कराती है.
क्यों कहा जाता है एत्मादौला मकबरे को बेबी ताज?
पर्यटक इस स्मारक को बेबी ताज कहते हैं क्योंकि इसकी संगमरमर की चमक, बारीक नक्काशी और पच्चीकारी बाद में बने ताजमहल की याद दिलाती है. चूंकि यह ताजमहल से पहले बना था, इसलिए कई इतिहासकार इसे ताजमहल की वास्तुकला का प्रेरणा स्त्रोत भी मानते हैं.