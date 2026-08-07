ताजमहल से भी पहले तैयार हुई थी ये संगमरमर की अद्भुत इमारत! कोना-कोना सुनाता है मुगल कारीगरी की हैरतअंगेज कहानी

Agra Baby Taj: आगरा का नाम आते ही सबसे पहले मन में ताजमहल की तस्वीर उभरती है, लेकिन इसी शहर में यमुना किनारे एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत भी मौजूद है, जिसने मुगल वास्तुकला को नई पहचान दी. बारीक संगमरमर की नक्काशी, रंग-बिरंगी पच्चीकारी और फारसी शैली के खूबसूरत बागों से सजा एत्मादौला का मकबरा जिससे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है, आज भी अपनी अनोखी खूबसूरती से पर्यटकों का दिल जीतता है. यह स्मारक मुगल स्थापत्य कला के विकास की सबसे अहम कड़ियों में से एक है.