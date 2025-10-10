दिवाली के बाद आपकी स्किन बर्बाद हो सकती है, बचने के लिए पढ़ें ये ज़रूरी टिप्स!

दिवाली की खुशियों और रोशनी के बाद हवा में पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ जाता है, पटाखों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और धूल हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे चेहरे पर झुर्रियां, डलनेस और ड्राइनेस जैसी परेशानियां नजर आने लगती हैं. सही स्किनकेयर अपनाने से आप अपनी स्किन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से हेल्दी रख सकती हैं, कुछ ऐसे असरदार स्किनकेयर टिप्स अपनाएं , जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकती हैं.