दिवाली के बाद आपकी स्किन बर्बाद हो सकती है, बचने के लिए पढ़ें ये ज़रूरी टिप्स!
दिवाली की खुशियों और रोशनी के बाद हवा में पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ जाता है, पटाखों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और धूल हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे चेहरे पर झुर्रियां, डलनेस और ड्राइनेस जैसी परेशानियां नजर आने लगती हैं. सही स्किनकेयर अपनाने से आप अपनी स्किन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से हेल्दी रख सकती हैं, कुछ ऐसे असरदार स्किनकेयर टिप्स अपनाएं , जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकती हैं.
चेहरे की सफाई जरूरी
पॉल्यूशन से भरी हवा में धूल और धुआं चेहरे पर जम जाता है. दिन में कम से कम दो बार माइल्ड फेसवॉश से चेहरा साफ करें.
मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल
ठंडी और प्रदूषित हवा स्किन की नमी कम कर देती है. दिन में और रात को सोने से पहले मॉइस्चराइज़र जरूर लगाएँ, हाइड्रेटिंग क्रीम या जेल त्वचा को नरम और रिफ्रेश रखती है.
सनस्क्रीन से सुरक्षा
सूरज की UV किरणें और प्रदूषण दोनों त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, घर से निकलते समय SPF 30 या उससे ऊपर वाला सनस्क्रीन लगाएँ.
हाइड्रेशन बढ़ाएँ
सही मात्रा में पानी पीना स्किन को अंदर से मजबूत बनाता है, दिनभर 8-10 ग्लास पानी पिएँ. हर्बल टी, नींबू पानी और नारियल पानी भी त्वचा को हाइड्रेट और टॉक्सिन फ्री रखने में मदद करते हैं.
डाइट पर ध्यान दें
त्वचा की सुरक्षा के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C, E युक्त फूड्स शामिल करें. संतरा, नींबू, पालक, गाजर और नट्स स्किन को मजबूत बनाते हैं और पॉल्यूशन के नुकसान से बचाते हैं.
नेचुरल फेस पैक अपनाएँ
घर पर हल्का फेस पैक जैसे दही-शहद या ओट्स-पानी से त्वचा को ठंडक और नमी मिलेगी, हफ्ते में 1-2 बार स्क्रब करें. इससे डेड स्किन हटती है और स्किन फ्रेश और ग्लोइंग दिखती है.
रात का रूटीन होता है इम्पोर्टेन्ट
रात को सोने से पहले चेहरे को क्लीन करें और नाइट क्रीम या सीरम लगाएँ. रात के समय स्किन खुद को रिपेयर करती है और अच्छी नींद से त्वचा अंदर से रिफ्रेश और हेल्दी रहती है.
मेकअप से बचाव
बाहर निकलते समय भारी मेकअप से बचें, हल्का टिंटेड मॉइस्चराइज़र या BB क्रीम लगाए. यह त्वचा को सांस लेने देता है और प्रदूषण के असर को कम करता है.
