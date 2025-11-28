दिल्ली के बाद अब मुंबई में मचेगी तबाही, घर बैठे लोगों का घुटने लगेगा दम
दिल्ली की तरह मुंबई की भी हवा अब खराब होने लगी है. मुंबई में लोगों को सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी और बुखार का सामना करना पड़ रहा है.
दिल्ली के बाद अब मुंबई में लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल. मुंबई में AQI दिल्ली की तरह बढ़ता जा रहा है. आज 28 नवंबर, 2025 शुक्रवार के दिन मुंबई की हवा अस्वस्थ बताई गई.
सुबह 9.30 बजे का AQI Level 196 मापा गया. यह लेवल 200 के पार था. जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और बुखार का सामना करना पड़ रहा है.
मुंबई में मॉनसून जाने के बाद कई जगहों पर खराब AQI Level देखे गए. 27 नवंबर को भी मुंबई के कई इलाकों में 182 और वहीं कई जगह पर 270 पार AQI Level दर्ज किया गया.
बढ़ते AQI Level के परिणाम के कारण लोगों को गला खराब, गले में इंफेक्शन, एलर्जी का समना करना पड़ा. नवंबर से लेकर जनवरी तक का मौसम मुंबई का बेस्ट सीजन कहा जाता है.
खराब एयर क्वालिटी के चलते लोगों को अलग-अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं बीएमसी ने मुंबई में चल रहे कंस्ट्रशन पर रोक लगा दी है.
सर्दियों में, कमजोर समुद्री स्थलीय हवाएं और तापमान में उलटफेर यातायात, निर्माण और उद्योग से प्रदूषकों को फंसा लेते हैं और AQI को बढ़ा देते हैं. यहीं कारण है मुंबई में प्रदूषण का सतर बढ़ रहा है.