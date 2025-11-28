दिल्ली के बाद अब मुंबई में मचेगी तबाही, घर बैठे लोगों का घुटने लगेगा दम

mumbai air quality

सर्दियों में, कमजोर समुद्री स्थलीय हवाएं और तापमान में उलटफेर यातायात, निर्माण और उद्योग से प्रदूषकों को फंसा लेते हैं और AQI को बढ़ा देते हैं. यहीं कारण है मुंबई में प्रदूषण का सतर बढ़ रहा है.