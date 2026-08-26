कौन हैं अफसाना खान? जिन्होंने सावन में पति के साथ महादेव का किया रुद्राभिषेक; क्यों लोगों ने किया ट्रोल

Afsana Khan Shivling Puja: सावन में पंजाबी सिंगर अफसाना खान का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. पति साजन शर्मा के साथ उन्होंने शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया और पूरे भक्ति भाव से पूजा की. अफसाना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि मेरी ताकत मेरे महादेव है. इस पर फैंस ने खूब प्यार दिया वहीं कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया.