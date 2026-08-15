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‘भर दे झोली’ से ‘सुन जरा’ तक, अदनान सामी के 10 गाने; जिन्हें सुनते ही दिल में उतर जाती है आवाज

Adnan Sami Best Songs: अदनान सामी 34 सालों से गायन की दुनिया में कमाल कर रहे हैं. आज 15 अगस्त को अदनान सामी 55वां जन्मदिन के अवसर पर जानिए उनके चर्चित गाने, जो लोगों के जुबां पर मौजूद हैं. पढ़ें सॉन्ग्स की लिस्ट. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 15, 2026 3:54:44 PM IST

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सरगोसी

अदनान सामी के 2007 के एल्बम का यह गाना, जिसे कम आंका गया है. लेकिन इसके धुन और बोल लोगों को काफी पसंद आए थे.

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बातें कुछ अनकहीं सी

अदनान सामी का आवाज में यह गाना म्यूज़िकल ड्रामा फिल्म 'लाइफ इन ए मेट्रो' का है. अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म का म्यूज़िक प्रीतम ने बनाया था और लिरिक्स सईद क़ादरी ने लिखे थे.

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भर दो झोली

यह सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का गाना है. यह अदनान सामी की गाई हुई एक कव्वाली है.

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दिल धकड़ा है

अदनान ने 'यू मी और हम' के लिए तीन गाने गाए, जिनमें से 'जी ले' सबसे पॉपुलर था. 'दिल धकड़ा है' एक मज़ेदार गाना है जिसे विशाल भारद्वाज की मज़ेदार धुन और मुन्ना धीमान के शानदार शब्दों ने बनाया है.

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हम तुम मिले

यह गाना फिल्म 'शक्ति' का है, जिसमें इस्माइल दरबार का शानदार साउंडट्रैक था. अदनान सामी का गाया गाना 'हम तुम मिले' लोगों को काफी पसंद आया था.

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ख्वाजा मेरे ख्वाजा

अदनान की गाई एक और कव्वाली, जो एल्बम की ठीक से पब्लिसिटी न होने और फिल्म के बॉक्स-ऑफिस पर कुछ खास न कर पाने की वजह से किसी का ध्यान नहीं गई. इस गाने को डायरेक्टर किया उत्तम सिंह ने.

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लिफ्ट करादे

अदनान सामी ने इस जोशीले ट्रैक से पूरे देश को दीवाना बना दिया था, जिसने उन्हें रातों-रात मशहूर बना दिया था, गोविंदा वाला यह गाना एल्बम 'कभी तो नज़र मिलाओ' का दूसरा सबसे सफल गाना था.

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शायद यही तो प्यार है

यह गाना 'लकी: नो टाइम फॉर लव' म्यूज़िक एल्बम का भी हिस्सा है. इसमें अदनान सामी और म्यूज़िक लेजेंड लता मंगेशकर एक साथ हैं. यह गाना अदनान सामी की फ़िल्म लकी - नो टाइम फॉर लव का एक और सुपरहिट गाना है, जिसमें सलमान खान और स्नेहा उल्लाल लीड रोल में हैं.

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सुन जरा

साल 2005 की बॉलीवुड फ़िल्म लकी: नो टाइम फ़ॉर लव में सलमान खान स्टारर, सुन ज़ारा अदनान सामी के सबसे दिल को छू लेने वाले रोमांटिक गानों में से एक है.

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तेरा चेहरा

साल 2002 में रिलीज़ हुआ, तेरा चेहरा अदनान सामी के सबसे मशहूर रोमांटिक गानों में से एक बन गया. इस गाने ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.

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Adnan Sami Best songs
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