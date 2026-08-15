‘भर दे झोली’ से ‘सुन जरा’ तक, अदनान सामी के 10 गाने; जिन्हें सुनते ही दिल में उतर जाती है आवाज

शायद यही तो प्यार है

यह गाना 'लकी: नो टाइम फॉर लव' म्यूज़िक एल्बम का भी हिस्सा है. इसमें अदनान सामी और म्यूज़िक लेजेंड लता मंगेशकर एक साथ हैं. यह गाना अदनान सामी की फ़िल्म लकी - नो टाइम फॉर लव का एक और सुपरहिट गाना है, जिसमें सलमान खान और स्नेहा उल्लाल लीड रोल में हैं.