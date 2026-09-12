Aditya Pancholi: कभी नौकरानी से दुष्कर्म करने का लगा आरोप, तो जिया खान की मौत में भी आया था नाम, क्या है कंगना से खास कनेक्शन?
Aditya Pancholi Controversy: अभिनेता और फिल्म निर्माता आदित्य पंचोली अपने करियर में फिल्मों से ज्यादा विवादों के कारण चर्चित रहे हैं. उनके ऊपर नौकरानी का दुष्कर्म करने का आरोप लगा था. साथ ही अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के संबंध भी उनका नाम आया था. आइए जानते हैं आदित्य पंचोली की जिंदगी से जुड़े 5 विवादों के बारे में.
बाउंसर संग मारपीट करने का लगा था आरोप
मार्च 2015 में आदित्य पंचोली पर जुहू के एक पब में बाउंसर से मारपीट का आरोप लगा था. बताया गया कि नशे में उनकी डीजे से बहस हुई, जिसके बाद उन्होंने बाउंसर के सिर पर मोबाइल से हमला किया. इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था.
जिया खान की मौत के मामले में भी हुई थी पूछताछ
आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली दिवंगत अभिनेत्री जिया खान के साथ रिलेशनशिप में थे. जिया की मौत के मामले में सूरज पर सवाल उठे थे. इस दौरान उनके पिता आदित्य पंचोली और जिया की मां रबिया खान के बीच भी विवाद सुर्खियों में रहा. इस दौरान आदित्य पंचोली से भी पूछताछ की गई थी.
कंगना रनौत संग था अफेयर
आदित्य पंचोली का एक वक्त अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ कथित अफेयर सुर्खियों में रहा और आज भी बॉलीवुड के सबसे सनसनीखेज घोटालों में से एक है. अपने एक इंटरव्यू में कंगना ने आदित्य पंचोली हिंसक और मारपीट करने का आरोप लगाया था. यह बात पंचोली को पसंद नहीं आई और उन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है. दोनों के बीच खूब विवाद हुआ था.
नौकरानी का दुष्कर्म करने का लगा था आरोप
आदित्य पंचोली का नाम उस समय विवादों में आया था, जब उन पर अपनी नाबालिग नौकरानी के साथ दुष्कर्म का आरोप लग. पंचोली ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे सहमति से हुआ संबंध बताया था. विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अभिनेत्री पूजा बेदी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया थी, क्योंकि उस वक्त दोनों रिलेशनशिप में थे.
फ्लाइट में हुई कहासुनी
2011 में आदित्य पंचोली का एक एयरलाइन के क्रू मेंबर्स से विवाद हो गया था. खराब मौसम की जानकारी दिए जाने के बाद कथित तौर पर उन्होंने एक क्रू सदस्य को धक्का देने की कोशिश की. इसके बाद उन्होंने क्रू और एयरलाइन प्रबंधन पर गुस्सा जाहिर किया.