Aditya Pancholi: कभी नौकरानी से दुष्कर्म करने का लगा आरोप, तो जिया खान की मौत में भी आया था नाम, क्या है कंगना से खास कनेक्शन?

कंगना रनौत संग था अफेयर

आदित्य पंचोली का एक वक्त अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ कथित अफेयर सुर्खियों में रहा और आज भी बॉलीवुड के सबसे सनसनीखेज घोटालों में से एक है. अपने एक इंटरव्यू में कंगना ने आदित्य पंचोली हिंसक और मारपीट करने का आरोप लगाया था. यह बात पंचोली को पसंद नहीं आई और उन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है. दोनों के बीच खूब विवाद हुआ था.