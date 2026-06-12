कौन हैं अखिलेश यादव की बेटी? कहां कर रही हैं पढ़ाई, वायरल अफवाहों के बीच सामने आया चौंकाने वाला सच

Who is Aditi Yadav: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे प्रमुख परिवार समाजवादी पार्टी (SP) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का है. इस परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री, सांसद (MP) और विधायक (MLA) रह चुके हैं. फिलहाल, समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में है. उनकी पत्नी, डिंपल यादव, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि उनकी बेटी कौन है और इस दौरान वह चर्चा का विषय क्यों बन रहीं हैं.