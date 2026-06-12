कौन हैं अखिलेश यादव की बेटी? कहां कर रही हैं पढ़ाई, वायरल अफवाहों के बीच सामने आया चौंकाने वाला सच
Who is Aditi Yadav: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे प्रमुख परिवार समाजवादी पार्टी (SP) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का है. इस परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री, सांसद (MP) और विधायक (MLA) रह चुके हैं. फिलहाल, समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में है. उनकी पत्नी, डिंपल यादव, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि उनकी बेटी कौन है और इस दौरान वह चर्चा का विषय क्यों बन रहीं हैं.
कौन हैं अदिति यादव?
अदिति यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मैनपुरी लोकसभा सांसद डिंपल यादव की बेटी हैं. उनका जन्म 26 अगस्त, 2002 को हुआ था और वह 23 साल की है.
अदिति यादव को लेकर अफवाह क्या है?
हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर अदिति यादव को लेकर काफी चर्चा हो रही है. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर गलत अफवाहें फैल रही हैं कि वह लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और उन्होंने करोड़ों रुपये चुरा लिए हैं और विदेश भाग गई हैं.
अदिति यादव ने कहां से की 12वीं की पढ़ाई?
अदिति ने लखनऊ के मशहूर ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जहां उन्होंने 2020 में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 98 प्रतिशत अंक हासिल किए थे.
क्या अब अदिति यादव लंडन में हैं?
कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वह लंदन में हैं, लेकिन मौजूदा कानूनी दस्तावेजों और उनके क्लासमेट्स के बयानों से पुष्टि होती है कि भारत में ही पढ़ाई कर रही हैं.
भारत में कहां पढ़ाई कर रहीं है अदिति यादव?
अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से कर रही हैं, जहां से वह लॉ की डिग्री प्राप्त करेंगी. यह दावा अदिति के साथ पढ़ने वाले आदर्श यादव ने किया है.
अदिति यादव की राजनीतिक गतिविधि
अखिलेश की लाडली पहली बार 2022 के मैनपुरी उपचुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान अपने माता-पिता के लिए सार्वजनिक रूप से सक्रिय प्रचार करते देखा गया था. जिसके बाद से यह अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अदिति भी राजनीति में कदम रख सकती हैं.
अदिति यादव की रुचि
अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं. उन्हें ऐतिहासिक स्मारकों पर जाना, बैडमिंटन और घुड़सवारी का खासा शौक है.