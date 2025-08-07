Aditi Mistry की कम कपड़ो वाली फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी, फैंस पर चला हुस्न का जादू !

अदिति मिस्त्री अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और सेक्सी बॉडी को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। अदिति को कुछ समय पहले ही बिग बॉस 18 में देखा गया था, इसमें उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर सभी के होश उड़ा दिए थे। अदिति एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं।