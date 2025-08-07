  • Home>
Aditi Mistry की कम कपड़ो वाली फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी, फैंस पर चला हुस्न का जादू !

अदिति मिस्त्री अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और सेक्सी बॉडी को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। अदिति को कुछ समय पहले ही बिग बॉस 18 में देखा गया था, इसमें उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर सभी के होश उड़ा दिए थे। अदिति एक फिटनेस  इन्फ्लुएंसर हैं। 

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 7, 2025 14:47:42 IST
1/7

अदिति मिस्त्री के हुस्न का जादू

अदिति मिस्त्री की ये फोटो सोशल मीडिया पर हॉटनेस की लहर ला रही हैं। उनके परफेक्ट curves और मासूमियत का कॉम्बिनेशन हर किसी के दिल की धड़कनें तेज कर देता है।

2/7

अदिति मिस्त्री ने बीच पर लगाया हॉटनेस का तड़का

अदिति मिस्त्री इस गर्मी में समुद्र की रेत पर आग लगा रही है। उन्होंने पर्पल स्विमसूट पहन रखा हैं, खुले बाल उनके लुक को और भी हॉट बना रहे हैं। इस तस्वीर में उनके कर्व काफी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं।

3/7

अदिति मिस्त्री की दिलकश अदाएं

अदिति मिस्त्री इस तस्वीर में अपने हॉट और बोल्ड अंदाज में मिरर सेल्फी लेते हुए किलर पोज दे रही हैं। उन्होंने इस तस्वीर में लेपर्ड प्रिंट स्विमसूट पहन रखा हैं। उनकी हॉटनेस देख कर उनके फैंस पानी - पानी हो गए हैं।

4/7

अदिति मिस्त्री ने दिया ब्रा में पोज

अदिति मिस्त्री ने इस तस्वीर में वाइट ब्रा में पोज दिया हैं, उनकी कातिलाना आंखें सभी पर अपना जादू चला रही हैं और सभी को अपना दीवाना बना रही हैं। अदिति इन तस्वीरों में बला की खूबसूरत और हॉट लग रही हैं।

5/7

अदिति मिस्त्री ने दिया गुलाब के साथ पोज

अदिति मिस्त्री इस तस्वीर में बेहद प्यार, हॉट और स्लीजी लग रही हैं। इस तस्वीर में उनके हाथ में गुलाब हैं और ड्रीमी लाइट इस तस्वीर को और भी हॉट और खूबसूरत बना रहा हैं।

6/7

अदिति मिस्त्री का हॉट लुक

अदिति मिस्त्री की ये फोटो सेक्सी और स्टाइलिश फोटो का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। उनका सिजलिंग बॉडीसूट, और हंसी, हर किसी को मदहोश कर दे। केक और कैंडल्स के बीच उनकी ये अदाएं, हर जश्न को खास बना देती हैं।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Top Categories

