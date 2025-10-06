Diwali sweets recipes 2025:इस दिवाली मिठाई खरीदना भूल जाइए, घर पर बनाएं परतदार सोनपापड़ी आसान तरीके से!
दिवाली का त्यौहार मिठाइयों के बिना अधूरा माना जाता है. हर घर में लड्डू, बर्फी या रसगुल्ले जरूर बनते हैं, लेकिन सोनपापड़ी का स्वाद सबसे अलग होता है. यह हल्की, कुरकुरी और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई सभी की पसंद बन जाती है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोनपापड़ी केवल मशीन से बनती है, इस रेसिपी में किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बाजार जैसी मिठास और कुरकुरापन आता है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका.
सोनपापड़ी बनाने के लिए जरूरी सामग्री की तैयारी
सोनपापड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए,बेसन, मैदा, देसी घी, चीनी, इलायची पाउडर और पानी. ऊपर से सजाने के लिए बादाम-पिस्ता भी रखें. सभी सामग्री ताजी और सूखी होनी चाहिए ताकि स्वाद में कोई कमी न आए. सबसे पहले सारी चीजें एक जगह तैयार कर लें ताकि बीच में कुछ भूल न जाएं और प्रक्रिया सुचारू रूप से चले.
बेसन और मैदा का सुनहरा मिश्रण
एक पैन में घी डालकर गर्म करें और फिर उसमें बेसन व मैदा डालें. धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह जले नहीं. कुछ मिनट बाद मिश्रण से हल्की सुगंध आने लगेगी और यह सुनहरा हो जाएगा. यही मिश्रण सोनपापड़ी की मुलायम और परतदार बनावट तैयार करने की नींव रखता है.
परफेक्ट चाशनी तैयार करना
चीनी और पानी को गैस पर चढ़ाकर चाशनी बनाएं. जब यह एक तार की बनावट तक पहुंच जाए तो समझिए तैयार है. इसमें इलायची पाउडर डालने से खुशबू बढ़ेगी. ध्यान रखें कि चाशनी ज्यादा गाढ़ी न हो जाए, वरना सोनपापड़ी सख्त बनेगी. सही समय पर गैस बंद करना बेहद जरूरी है ताकि मिठास संतुलित रहे.
मिश्रण और चाशनी को मिलाना
अब भुने बेसन और मैदा के मिश्रण में धीरे-धीरे गर्म चाशनी डालें. लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां न बनें. यह कदम थोड़ा तेजी से करना होता है क्योंकि चाशनी ठंडी होकर जम सकती है. मिलाते-मिलाते जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा और लचीला हो जाए, तभी सही टेक्सचर मिलता है.
खिंचाव से आती है परतें
मिश्रण जब हल्का ठंडा हो जाए, तब हाथों से हल्का सा गूंथें और खींचने की प्रक्रिया शुरू करें. बार-बार मोड़कर और फैलाकर पतली परतें बनाएं. यही प्रक्रिया सोनपापड़ी को उसके खास धागे जैसी बनावट देती है. इसमें धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि यही स्टेप इसे बाजार जैसी कुरकुरी बनाता है.
घी का सही इस्तेमाल
जब मिश्रण थोड़ा जमने लगे तो उस पर हल्का घी लगाएं ताकि यह चिपके नहीं और चिकनापन बना रहे. घी सोनपापड़ी को न सिर्फ स्वादिष्ट बनाता है बल्कि उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है. घी की मात्रा संतुलित रखें, ज्यादा घी डालने से मिठाई भारी और चिकनी हो सकती है.
आकार देना और सजावट करना
अब इस तैयार मिश्रण को एक ट्रे में डालकर हल्के हाथों से दबाएं. ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और थोड़ा सा इलायची पाउडर छिड़कें. ठंडा होने पर इसे चाकू से चौकोर टुकड़ों में काट लें. ठंडा होने के बाद ही काटने से इसका आकार और बनावट सही रहती है.
सही तरीके से स्टोर करें
बनी हुई सोनपापड़ी को एयरटाइट डिब्बे में रखें. यह एक हफ्ते तक ताजी और कुरकुरी बनी रहती है. इसे नमी या धूप से दूर रखें ताकि इसका असली स्वाद बरकरार रहे. जब चाहें, इस हल्की और मीठी डिश का आनंद परिवार संग लें और दिवाली को और भी खास बनाएं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.