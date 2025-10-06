Diwali sweets recipes 2025:इस दिवाली मिठाई खरीदना भूल जाइए, घर पर बनाएं परतदार सोनपापड़ी आसान तरीके से!

दिवाली का त्यौहार मिठाइयों के बिना अधूरा माना जाता है. हर घर में लड्डू, बर्फी या रसगुल्ले जरूर बनते हैं, लेकिन सोनपापड़ी का स्वाद सबसे अलग होता है. यह हल्की, कुरकुरी और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई सभी की पसंद बन जाती है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोनपापड़ी केवल मशीन से बनती है, इस रेसिपी में किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बाजार जैसी मिठास और कुरकुरापन आता है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका.