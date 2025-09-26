ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन

Actress played ghost role in movies: बॉलीवुड में रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी से लेकर हॉरर तक, सभी जॉनर फिल्मों की भरमार है. यह फिल्में कभी लोगों की हंसाती हैं, तो कभी रुलाती हैं. लेकिन, कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें देखकर दिल और दिमाग में खौफ बैठ जाता है और रौंगटे खड़े हो जाते हैं. आज हम यहां ऐसी ही फिल्मों और बॉलीवुड की उन खूबसूरत बालाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें स्क्रीन पर पहली नजर देख चीख निकल जाती है. आइए, यहां जानते हैं किन-किन एक्ट्रेस ने भूतनी और चुड़ैल बन लोगों डराया है.