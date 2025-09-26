ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery
ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन

Actress played ghost role in movies: बॉलीवुड में रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी से लेकर हॉरर तक, सभी जॉनर फिल्मों की भरमार है. यह फिल्में कभी लोगों की हंसाती हैं, तो कभी रुलाती हैं. लेकिन, कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें देखकर दिल और दिमाग में खौफ बैठ जाता है और रौंगटे खड़े हो जाते हैं. आज हम यहां ऐसी ही फिल्मों और बॉलीवुड की उन खूबसूरत बालाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें स्क्रीन पर पहली नजर देख चीख निकल जाती है. आइए, यहां जानते हैं किन-किन एक्ट्रेस ने भूतनी और चुड़ैल बन लोगों डराया है. 

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 26, 2025 1:52:36 PM IST

ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery
1/9

कौन हैं बॉलीवुड की हॉरर हीरोइन्स?

बॉलीवुड में हॉरर फिल्में भी अलग तड़के के साथ पेश की जाती हैं. कभी हॉरर में कॉमेडी का तड़का होता है, तो कभी इंटीमेट सीन्स की भरमार. लेकिन, सभी फिल्मों की जान होती हैं एक्ट्रेस. जो भूतनी या चुड़ैल बनकर सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि फिल्म की कहानी में जान भी फूंक देती हैं.

ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery
2/9

जैस्मीन धुन्ना (Jasmine Dhunna)

साल 1988 में आई फिल्म वीराना ने लोगों को खूब डराया था. इस फिल्म में जैस्मीन धुन्ना ने भूत का किरदार निभाया था. इतना ही नहीं, फिल्म में एक्ट्रेस ने चुड़ैल बनकर डराने के साथ भर-भरकर इंटीमेट सीन भी दिए थे.

ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery
3/9

अदा शर्मा (Adah Sharma)

हॉरर फिल्म 1920 में अदा शर्मा ने लीड रोल निभाया था. इस फिल्म में अदा का किरदार एक ऐसी लड़की का था जिसपर आत्मा कब्जा कर लेती है. 1920 में चूहे खाने से लेकर दीवार पर चढ़ने तक, एक्ट्रेस के एक-एक सीन पर चीखने को मजबूर कर दिया था.

ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery
4/9

उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar)

राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म भूत में उर्मिला मातोंडकर का किरदार भी आत्मा से पोसेस्ड हो जाता है. इस फिल्म की कहानी में एक न्यूली वेड कपल देखने के लिए मिलता है, जो शादी के बाद नए घर में शिफ्ट होता है. जहां पत्नी पर एक शैतानी आत्मा कब्जा कर लेती है.

ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery
5/9

कोंकणा सेन शर्मा (Konkana Sen Sharma)

साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म एक थी डायन में बॉलीवुड एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा ने जमकर डराया था. आज भी अगर इस फिल्म की क्लिप कहीं दिख जाती है तो लोगों के रौंगटे खड़े हो जाते हैं. बता दें, इस फिल्म में कोंकणा के साथ इमरान हाशमी लीड रोल में थे.

ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery
6/9

बिपाशा बसु (Bipasha Basu)

बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने भी भूतनी बनकर डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. एक्ट्रेस ने फिल्म अलोन में अपने लुक, आवाज और एक्टिंग से ऑडियंस के दिलों में दहशत जगा दी थी.

ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery
7/9

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma)

अनुष्का शर्मा ने साल 2018 में आई फिल्म परी में चुड़ैल का किरदार निभाया था. फिल्म में एक्ट्रेस के लुक से लेकर एक्टिंग देख कोई भी डर सकता है.

ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery
8/9

विद्या बालन (Vidya Balan) और तबु (Tabu)

हॉरर फिल्मों की बात आती है तो भूल-भूलैया की मंजुलिका भी जरूर याद आती है. भूल-भूलैया फ्रेंचाइजी के पहले पार्ट में विद्या बालन पर आत्मा का साया देखने के लिए मिलता है, तो दूसरे पार्ट में तबु चुड़ैल के किरदार में नजर आती हैं.

ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery
9/9

श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor)

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने चुड़ैल का किरदार निभाकर स्त्री फ्रेंचाइजी को बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. स्त्री के अब तक दो पार्ट आ चुके हैं और दोनों में ही श्रद्धा ने खूबसूरती के साथ-साथ अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस किया है.

ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery

ओ स्त्री तुम कल आना: ये सुंदर बालाएं भूतनी तक बनीं, एक ने तो ‘चुड़ैल’ बनकर भी दिया इंटीमेट सीन - Photo Gallery

