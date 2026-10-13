मौनी रॉय से लेकर हेमा मालिनी तक, एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों के किरदार; देखें लिस्ट
Actresses Who Played Goddess Durga: इस वक्त पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है. पूरे नौ दिन लोग दुर्गा के नौ अवतारों को पूजते हैं. मनोरंजन की दुनिया की ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने मां दुर्गा के अलग-अलग किरदारों को पर्दे पर निभाया है. आइए जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में.
दलजीत कौर
अभिनेत्री दलजीत कौर ने टीवी सीरियल 'मां शक्ति' में मां दुर्गा की भूमिका निभाई थी. उनके किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था.
देबिना बनर्जी
साल 2008 में देबिना बनर्जी ने टेलीविजन धारावाहिक 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभाया था.
पूजा बनर्जी
पूजा बनर्जी लोकप्रिय टीवी धारावाहिक ‘देवों के देव... महादेव’ में माता पार्वती (आदिशक्ति के रूप) की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं. इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली थी.
मौनी रॉय
अभिनेत्री मौनी रॉय ने चर्चित पौराणिक धारावाहिक 'देवों के देव... महादेव' में माता सती (देवी सती) का प्रसिद्ध किरदार निभाया था. इसमें महादेव की भूमिका में मोहित रैना थे.
हेमा मालिनी
बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' ने सालों से अपनी खूबसूरती, एक्सप्रेशन और शानदार डांस से दर्शकों को लुभाया है. एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर होने के साथ-साथ, हेमा मालिनी को 1995 में दूरदर्शन के 'महालया' प्रोग्राम के लिए दुर्गा का रोल करने के लिए चुना था.
सोनारिका भदौरिया
सोनारिका भदौरिया एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से लोकप्रिय टीवी शो 'देवों के देव... महादेव' में माता पार्वती और आदि शक्ति के किरदार के लिए जाना जाता है.