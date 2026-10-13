मौनी रॉय से लेकर हेमा मालिनी तक, एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों के किरदार; देखें लिस्ट

Actresses Who Played Goddess Durga: इस वक्त पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है. पूरे नौ दिन लोग दुर्गा के नौ अवतारों को पूजते हैं. मनोरंजन की दुनिया की ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने मां दुर्गा के अलग-अलग किरदारों को पर्दे पर निभाया है. आइए जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में.