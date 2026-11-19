कंगना रनौत से लेकर लारा दत्ता तक, इन हसीनाओं ने पर्दे पर निभाया इंदिरा गांधी का किरदार, देखें लिस्ट
Actresses Played Indira Gandhi Role: आज 19 नवंबर को भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है. उन्हें भारत की ‘आयरन लेडी’ के रूप में भी जाना जाता है. बॉलीवुड की दुनिया में कई एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने पर्दे पर इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है. आइए जानते हैं उन हसीनाओं के बारे में.
कंगना रनौत
कंगना रनौत ने फिल्म 'इमरजेंसी' में इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई. इस फिल्म में एक्ट्रेस की भूमिका की खूब तारीफ हुई थी.
अवंतिका अकेरकर
अवंतिका अकेरकर ने दो बार स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल किया है. पहली बार शिवसेना के फाउंडर की बायोपिक, ठाकरे (2019) में, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं. वहीं, दूसरी बार रणवीर सिंह की स्पोर्ट्स ड्रामा 83 (2021) में.
लारा दत्ता
पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता ने 1980 के दशक की जासूसी थ्रिलर, बेल बॉटम (2021) में इंदिरा की भूमिका निभाई, जिसे रंजीत एम. तिवारी ने डायरेक्ट किया था, जो महामारी के बीच रिलीज़ हुई थी.
सुप्रिया विनोद
अवंतिका की तरह, सुप्रिया ने भी कई फिल्मों और नाटकों में आयरन लेडी का रोल किया है. पूर्व प्रधानमंत्री का उनका पहला ऑन-स्क्रीन रोल यशवंतराव चव्हाण (2014) में था, जिसके बाद उनके पिता रत्नाकर मतकारी के स्टेज प्रोडक्शन, इंदिरा – द प्ले (2015) में आया. बाद में वह मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार (2017) में भी इसी रोल में दिखीं.
सरिता चौधरी
सलमान रुश्दी की मशहूर फिल्म मिडनाइट्स चिल्ड्रन (2012) के ऑनस्क्रीन वर्जन में , सरिता चौधरी ने इंदिरा गांधी का रोल किया था.