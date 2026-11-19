सुप्रिया विनोद

अवंतिका की तरह, सुप्रिया ने भी कई फिल्मों और नाटकों में आयरन लेडी का रोल किया है. पूर्व प्रधानमंत्री का उनका पहला ऑन-स्क्रीन रोल यशवंतराव चव्हाण (2014) में था, जिसके बाद उनके पिता रत्नाकर मतकारी के स्टेज प्रोडक्शन, इंदिरा – द प्ले (2015) में आया. बाद में वह मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार (2017) में भी इसी रोल में दिखीं.