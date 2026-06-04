Actresses जिन्होंने दीं सुपरहिट फिल्में, कई बड़े सितारों के साथ किया काम, करियर के peak पर छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री

Actresses जिन्होंने दीं सुपरहिट फिल्में, कई बड़े सितारों के साथ किया काम, करियर के peak पर छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री
बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को उस समय छोड़ दिया जिस समय वो अपने करियर के टॉप पर थीं. यूं तो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध आसानी से किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन कई हीरोइनों ने शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बड़े कलाकारों के साथ सुपरहिट फिल्में करने के बाद भी बॉलीवुड को टाटा बाय कर दिया. आइये जानते हैं वो कौन-सी हीरोइन हैं, जिन्होंने करियर के पीक पर फिल्मों की दुनिया को अलविदा कह दिया.
आसिन थोट्टुमकाल
गजनी (2008) और रेडी (2011) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय करने के बाद, अभिनेत्री असिन ने 2016 में व्यवसायी राहुल शर्मा से शादी कर ली और चुपचाप एक्टिंग की दुनिया से संन्यास ले लिया.
गायत्री जोशी
शाहरुख खान के साथ अपनी पहली फिल्म स्वदेस (2004) की अपार आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद भी गायत्री जोशी ने फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया. उन्होंने अपने निजी जीवन और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्मी चकाचौंध से दूर रहने का विकल्प चुना.
नम्रता शिरोडकर
पुकार (2000) और वास्तव (1999) जैसी सफल फिल्मों के बाद नम्रता शिरोडकर अपने करियर के टॉप पर थीं. उस दौर में उनके पास कई फिल्मों के ऑफर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी लोकप्रियता के चरम पर अभिनय छोड़ दिया और तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू से शादी करके परिवार बसाया.
ट्विंकल खन्ना
90 के दशक की एक लोकप्रिय स्टार ट्विंकल खन्ना ने भी उस समय फिल्मों में अपना करियर छोड़ दिया, जब वो करियर के टॉप पर थीं. उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार से शादी के बाद अपने अभिनय करियर को पीछे छोड़ दिया और लेखन और इंटीरियर डिजाइन में सफलतापूर्वक कदम रखा.
मंदाकिनी
बॉलीवुड में मन्दाकिनी की जीवन-यात्रा अत्यंत छोटी रही. राज कपूर द्वारा निर्मित राम तेरी गंगा मैली मन्दाकिनी की डेब्यू फिल्म थी, जिसमें उन्होंने कई बोल्ड सीन दिए थे. इस फिल्म से ही मन्दाकिनी स्टार बन गयी थीं. मंदाकिनी का नाम 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया था, जिसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस अफवाह के बाद से उनका करियर लगभग समाप्त ही हो गया था.