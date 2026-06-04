Actresses जिन्होंने दीं सुपरहिट फिल्में, कई बड़े सितारों के साथ किया काम, करियर के peak पर छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को उस समय छोड़ दिया जिस समय वो अपने करियर के टॉप पर थीं. यूं तो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध आसानी से किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन कई हीरोइनों ने शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बड़े कलाकारों के साथ सुपरहिट फिल्में करने के बाद भी बॉलीवुड को टाटा बाय कर दिया. आइये जानते हैं वो कौन-सी हीरोइन हैं, जिन्होंने करियर के पीक पर फिल्मों की दुनिया को अलविदा कह दिया.