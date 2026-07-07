पैक करने से पहले सूंघ तो लेते, घिन आ रही… किस ब्रांड से परेशान हुईं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन; सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

Trisha Krishnan Zara Online Shopping: साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग का खराब अनुभव है. एक्ट्रेस ने लोकप्रिय फैशन ब्रांड ज़ारा से मिल कपड़ों को लेकर नाराजगी जाहिर की और सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी. उनका कहना है कि यह पहली नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार है जब उन्हें ऐसे कपड़े मिले. ऐसे में चलिए तस्वीरों के जरिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.