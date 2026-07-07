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पैक करने से पहले सूंघ तो लेते, घिन आ रही… किस ब्रांड से परेशान हुईं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन; सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

Trisha Krishnan Zara Online Shopping: साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग का खराब अनुभव है. एक्ट्रेस ने लोकप्रिय फैशन ब्रांड ज़ारा से मिल कपड़ों को लेकर नाराजगी जाहिर की और सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी. उनका कहना है कि यह पहली नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार है जब उन्हें ऐसे कपड़े मिले. ऐसे में चलिए तस्वीरों के जरिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.


By: Shristi S | Published: July 7, 2026 11:18:36 PM IST

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ऑनलाइन ऑर्डर के बाद तृषा को मिला बुरा अनुभव - Photo Gallery
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ऑनलाइन ऑर्डर के बाद तृषा को मिला बुरा अनुभव

एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर किए थे, लेकिन पैकेज खोलने पर कपड़ों से पसीने की तेज़ बदबू आ रही थी. वह इस अनुभव से बहुत निराश थीं.

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तृषा के साथ ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ - Photo Gallery
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तृषा के साथ ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ

तृषा का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है. उन्होंने दावा किया कि यह लगातार तीसरी बार था जब उन्हें ऐसे ही कपड़े मिले, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया.

इंस्टाग्राम स्टोरी में तृषा ने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया - Photo Gallery
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इंस्टाग्राम स्टोरी में तृषा ने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया

अपना अनुभव शेयर करते हुए, तृषा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि अब उन्हें ऐसे अनुभवों से नफरत है. उन्होंने ब्रांड के पैकिंग प्रोसेस पर भी सवाल उठाए.

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उन्हें पैक करने से पहले कम से कम उन्हें सूंघ तो लेना चाहिए - तृषा - Photo Gallery
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पैक करने से पहले कम से कम उन्हें सूंघ तो लेना चाहिए - तृषा

एक्ट्रेस ने मज़ाक में कहा कि उन्हें पैक करने से पहले कम से कम किसी भी बदबू की जांच कर लेनी चाहिए थी. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया.

तृषा के फैंस ने भी रिएक्ट किया - Photo Gallery
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तृषा के फैंस ने भी रिएक्ट किया

तृषा के पोस्ट के बाद, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े अपने अनुभव शेयर किए. कुछ लोगों ने बेहतर क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत बताई, जबकि कुछ ने ब्रांड से जवाब मांगा.

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सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं तृषा - Photo Gallery
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सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं तृषा

तृषा कृष्णन अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अपडेट्स सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. यही वजह है कि उनके पोस्ट्स जल्दी वायरल हो जाते हैं.

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instagramonline shoppingTrisha Krishnan
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