इस एक्ट्रेस की बोल्ड और Hot तस्वीरों ने मचाया इंटरनेट पर तहलका, इनका अंदाज बना देंगी आपको भी दीवाना
Tamanna bhatia, अपने गुड लुक्स और हॉट फिगर को लेके हमेशा चर्चा में रहती है। ऐसे ही कुछ तस्वीरे यहाँ पर है,
जिन्हें देख कर ना सिर्फ़ आपको भी ये मदहोश कर देंगी साथ ही आप भी इनके दीवाने बन जाएँगे और हो जाएँगे ये आपकी ‘ All time favourite’
किलर स्माइल और क़ातिल अदाएं (Killer smile and grace)
इस फोटो में तमन्ना एक वैनिटी वन में नजर आ रही है। उनकी किलर और कर्व्स फ़्लाउंट करने के साथ साथ आप उनकी बैक को भी नजर अंदाज़ नहीं कर पाएंगे।
ग्रीन ब्लाउज और स्लिट स्कर्ट (green blouse and slit skirt)
इस फोटो में तमन्ना ने, ग्रीन कलर का स्लीवलेस ब्लाउज आउट डबल स्लिट वाली स्कर्ट पहनी है। ये फोटो उनके पॉपुलेट सॉंग ‘aaj ki raat’ का है। फोटो में Tamanna काफ़ी गॉर्जियस लग रही है।
वाइट कॉर्सेट टॉप (white corset top)
इस फोटो में तमन्ना ने बाल खोले हुए है और उनका वाइट कलर का कॉर्सेट टॉप भी काफ़ी हॉट लुक दे रहा है। उनका ये डीप नेक टॉप काफ़ी अट्रेटिव है, साथ ही उनका सेंसुअल पोज भी आकर्षक है।
शिमरी ब्लाउज (shimmery blouse)
ये फोटो उनके काफ़ी चर्चित गाने ‘nasha’ सें है। इस फोटो में तमन्ना की फिगर काफ़ी सेक्सी लग रही है और ये लुक उनकी फिगर पर जच रहा है।
Tamanna का सेक्सी लुक
इस फोटो में तमन्ना एक डांस परफॉरमेंस करती नजर आ रही है। अपने डांस और कातिल अदाओ के साथ सबका दिल जीत रही है।
हॉट लुक इन ब्लू साड़ी (hot look in blue saree)
इस ब्लू सारी के लुक से तमन्ना ने सबको अपना दीवाना बना दिया है। अपनी हॉट फिगर की अदा दिखाने के साथ साथ अपनी क्यूटनेस को भी इस तस्वीर में तमन्ना फ़्लाउंट कर रही है।
Disclaimer
इस लेख में शामिल सभी तस्वीरें संबंधित एक्ट्रेस के सार्वजनिक सोशल मीडिया अकाउंट्स और ओपन सोर्स से ली गई हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जानकारी प्रदान करना है। हम किसी भी तस्वीर के कॉपीराइट के मालिक नहीं हैं। सभी अधिकार संबंधित फोटोग्राफर/मालिक के पास सुरक्षित हैं।