Red Light Area: आखिर क्यों ‘रेड-लाइट एरिया’ जाती थी ये मशहूर एक्ट्रेस? वेश्याओं से था खास नाता, खुद खोले राज़

Sonam Khan: कहते हैं सिनेमा एक ऐसा जगत है जसमे महिलाओं का अहम योगदान रहा है. बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस सोनम खान ने 35 साल बाद इस बात की जानकारी दी है कि वो चुपके से रेड-लाइट एरिया में जाती थीं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता था? आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी? आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं.