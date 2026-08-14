Rani Mukerji: शाहरुख खान के बाद रानी मुखर्जी को मिला ये खास सम्मान, बेटी आदिरा का नाम लेती ही भावुक हुईं एक्ट्रेस

Rani Mukerji Honorary Doctorate: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने अपने करीब तीन दशक लंबे फिल्मी सफर में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल (IFFM) के दौरान फेडरेशन स्क्वेयर में आयोजित खास समारोह में ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने उन्हें ‘ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स (D.Litt)’ की मानद उपाधि से सम्मानित किया. सम्मान लेते वक्त रानी की आंखों में आंसू आ गए और यह पल बेहद भावुक हो गया.