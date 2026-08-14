Rani Mukerji: शाहरुख खान के बाद रानी मुखर्जी को मिला ये खास सम्मान, बेटी आदिरा का नाम लेती ही भावुक हुईं एक्ट्रेस
Rani Mukerji Honorary Doctorate: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने अपने करीब तीन दशक लंबे फिल्मी सफर में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल (IFFM) के दौरान फेडरेशन स्क्वेयर में आयोजित खास समारोह में ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने उन्हें ‘ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स (D.Litt)’ की मानद उपाधि से सम्मानित किया. सम्मान लेते वक्त रानी की आंखों में आंसू आ गए और यह पल बेहद भावुक हो गया.
शाहरुख खान के बाद रानी मुखर्जी बनीं सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय फिल्म हस्ती
रानी मुखर्जी ला ट्रोब यूनिवर्सिटी से यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय फिलम हस्ती बन गई हैं. उनसे पहले साल 2019 में शाहरुख खान को सिनेमा और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया था. रानी को यह उपाधि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और महिलाओं, बच्चों तथा हाशिए के समुदायों से जुड़े मुद्दों पर उनकी आवाज को देखते हुए दी गई.
सिनेमा के जरिए किया परिवार और देश का नाम रोशन- रानी मुखर्जी
सम्मान मिलने के बाद रानी मुखर्जी ने अपने सफर को याद करते हुए कहा कि बचपन से ही वह अपने परिवार और देश का नाम रोशन करना चाहती थीं. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कैसे करेंगी, पर सिनेमा ने उन्हें यह मौका दिया. अपने करियर में उन्होंने हमेशा ऐसी कहानियां चुनीं, जिन्होंने उनके दिल को छुआ और जिन्हें समाज के सामने लाना जरूरी लगा.
रानी मुखर्जी ने फिल्मों के जरिए उठाए महिलाओं और सामाजिक मुद्दे
रानी मुखर्जी का फिल्मी करियर सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा. राजा की आएगी बारात, मेहंदी, ब्लैक, नौ वन किल्ड जेसिका, हिचकी, मर्दानी फ्रैंचाइजी और मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने महिला अधिकार, जेंडर जस्टिस, दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक बदलाव जैसे मुद्दों को सामने रखा. यूनिवर्सिटी ने भी उनके इसी योगदान को सम्मान का अहम आधार बताया.
सम्मान लेते वक्त रानी मुखर्जी ने बेटी आदिरा को किया याद
समारोह के दौरान रानी भावुक हो गईं और उन्होंने यह सम्मान अपनी बेटी आदिरा को भी समर्पित किया. रानी ने कहा कि आदिरा में तुमसे प्यार करती हूं. रानी ने यह सम्मान भारत और दुनिया भर में मौजूद अपने दर्शकों को भी समर्पित किया. एक भारतीय के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में अपनी संस्कृति और सिनेमा का जश्न मनाते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है.
मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी के दमदार अंदाज को मिला काफी प्यार
रानी मुखर्जी को हाल ही में मर्दानी 3 में देखा गया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर सख्त और निडर IPS अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया. फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है और इसे यश राज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है.