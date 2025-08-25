  • Home>
  • Gallery»
  • Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर

Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर

Mouni Roy Hot and Glamorous Look: मौनी रॉय, टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाओं से लाखों दिल जीत चुकी एक्ट्रेस हैं। मौनी रॉय का स्टाइल सेंस हमेशा सबको चौंकाता है, कभी ट्रेडिशनल तो कभी मॉडर्न लुक में। इस बार भी मौनी रॉय एक बेहद खास आउटफिट चुना है, जिसमें सादगी और ग्लैमर दोनों की झलक है। मौनी रॉय का यह लुक उतना ही रहस्यमयी है जितनी उनकी मुस्कान। 

By: Ananya verma Last Updated: August 25, 2025 09:58:02 IST
Follow us on
Google News
Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery
1/6

मौनी रॉय का गोल्डन ड्रेस में जादू

मौनी रॉय ने सुनहरे रंग की ड्रेस पहनी है जिस पर छोटे-छोटे ब्लॉक प्रिंट बने हैं। ड्रेस के बॉर्डर पर काले लेस का खूबसूरत काम है, जो इसे स्टाइलिश और एलीगेंट बना रहा है। खुले आसमान और नारियल के पेड़ों के बीच, मौनी रॉय का लुक और भी निखर रहा है।

Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery
2/6

मौनी रॉय का ब्लैक सनग्लासेस वाला ग्लैम

बड़े ब्लैक सनग्लासेस मौनी रॉय के चेहरे को ट्रेंडी और ग्लैमरस टच दे रहे हैं। हल्की मुस्कान और रिलैक्स मूड के साथ मौनी रॉय के एक्सप्रेशन बेहद नैचुरल और कॉन्फिडेंट लग रहा है। इस लुक में मौनी रॉय का कैज़ुअल और मॉडर्न अंदाज साफ दिखाई देता है।

Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery
3/6

मौनी रॉय का हैट और व्हाइट गाउन लुक

दूसरी तस्वीर में मौनी रॉय ने हल्के क्रीम व्हाइट कलर की फ्रिल वाली गाउन पहनी है। साथ ही सिर पर कैप और हाथ में निटेड बैग है। ये पूरा लुक बहुत ही एलीगेंट और रॉयल फील देता है। धूप में वॉक करती हुईं वह किसी प्रिंसेस जैसी लग रही हैं।

Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery
4/6

मौनी रॉय का खूबसूरत हेयरस्टाइल

मौनी रॉय ने अपने बालों को सलीके से साइड ब्रेड में बांधा है। ये हेयरस्टाइल मौनी रॉय के चेहरे के कट्स को और उभारता है। हल्की हवा में उड़ती लटें मौनी रॉय को और फ्रेश और नेचुरल लुक दे रही हैं। यह सादा स्टाइल मौनी रॉय की ड्रेस और पोज के साथ बेहतरीन मेल खाता है।

Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery
5/6

मौनी रॉय मस्ती और चंचल मुस्कान

एक तस्वीर में वह मस्तीभरे अंदाज में हाथों से playful पोज देती नजर आती हैं। चेहरे पर प्यारी मुस्कान और चुलबुला एक्सप्रेशन, मौनी रॉय के इस लुक को दिलकश बना देता है। मौनी रॉय की सादगी और खुशी इस फ्रेम में साफ झलक रही है।

Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

यह पोस्ट सिर्फ जानकारी और मनोरंजन के लिए है। तस्वीरें और लुक का ज़िक्र पब्लिक में उपलब्ध सोर्स से लिया गया है। इसका मकसद सिर्फ फैशन और स्टाइल पर बात करना है, किसी की छवि को नुकसान पहुँचाना नहीं।

Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery
Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery
Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery
Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?