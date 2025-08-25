Mouni Roy के बीचसाइड लुक ने चुराया फैन्स का दिल साथ ही अपने दिलकश अंदाज से दिखाया अपना छुपा ग्लैमर

Mouni Roy Hot and Glamorous Look: मौनी रॉय, टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाओं से लाखों दिल जीत चुकी एक्ट्रेस हैं। मौनी रॉय का स्टाइल सेंस हमेशा सबको चौंकाता है, कभी ट्रेडिशनल तो कभी मॉडर्न लुक में। इस बार भी मौनी रॉय एक बेहद खास आउटफिट चुना है, जिसमें सादगी और ग्लैमर दोनों की झलक है। मौनी रॉय का यह लुक उतना ही रहस्यमयी है जितनी उनकी मुस्कान।