Kathal: A Jackfruit Mystery में दिखा Megha Shukla का दमदार अंदाज और साथ ही अपनी तस्वीरें और सादगी भरी अदाओं से जीता फैंस का दिल

Kathal: A Jackfruit Mystery, Actress: Megha Shukla एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं जो अपनी सादगी और खूबसूरत अदाओं के लिए जानी जाती हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं और फैंस उनके नैचुरल लुक और स्टाइल को काफी पसंद करते हैं। हाल ही में वह नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई फिल्म “कथल: ए जैकफ्रूट मिस्ट्री” (2023) में नजर आईं, जिसमें उनकी एक्टिंग को भी दर्शकों ने सराहा।