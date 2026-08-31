40 की उम्र में गूंजेगी अंबर-धरा एक्ट्रेस के घर किलकारी, शादी के ढाई साल बाद खास तरीके से दी गुड न्यूज; सेलेब्स ने दी बधाई

Kashmira Irani First Pregnancy: टीवी और फिल्म एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. एक्ट्रेस ने 40 साल की उम्र में अपनी पहली प्रेंग्नेंसी अनाउंस की है. अंबर-धरा फेम ने पति अक्षत के साथ इस मोमेंट को बहुत ही खास तरीके से दिखाया है. यह गुड न्यूज सामने आते ही फैंस और सेलेब्स कपल को जमकर बधाइयां दे रहे हैं.