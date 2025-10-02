29 साल बड़े एक्टर के साथ इंटीमेट सीन, एक बार नहीं झिझकी…एक्ट्रेस बन गईं रातों-रात स्टार
Bollywood Actress Intimate Scene: बॉलीवुड में ऐसे तो कई एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म में बोल्ड और इंटीमेट सीन्स की झड़ी लगा दी थी. लेकिन, आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने फिल्म में 29 साल बड़े एक्टर के साथ इंटीमेट सीन किए थे. यह फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच गया था.
29 साल बड़े एक्टर के साथ इंटीमेट सीन
फिल्म में 29 साल बड़े एक्टर के साथ बॉलीवुड इंटीमेट सीन देने वाली एक्ट्रेस की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म नहीं थी. वह कई इससे पहले कई साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी थीं और उन्हें पनौती कहा जाता था. लेकिन, जब यह फिल्म आई और इसकी ताबड़तोड़ कमाई ने एक्ट्रेस को रातों-रात स्टार बना दिया.
कभी लगा 'पनौती' का टैग
जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के बारे में. आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस की जब भी बात होती है, तब उसमें विद्या बालन का नाम जरूर आता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं अपनी हॉटनेस और बोल्डनेस के लिए फेमस एक्ट्रेस विद्या बालन ने करियर के शुरुआती दौर में खूब स्ट्रगल किया है.
द डर्टी पिक्चर ने किया कमाल
फिर साल 2011 में एक फिल्म आई, जिसने एक्ट्रेस के वारे-न्यारे कर दिए. जी हां, वह फिल्म थी द डर्टी पिक्चर. इस फिल्म में विद्या बालन ने उम्र में 29 साल बड़े एक्टर नसीरुद्दीन शाह के साथ एक नहीं, कई इंटीमेट सीन दिए थे.
'स्लिक' का निभाया किरदार
फिल्म में विद्या बालन ने इंडस्ट्री की लीजेंड और बोल्ड एक्ट्रेस स्मिता पाटिल का किरदार निभाया था. वह इस रोल में इस कदर उतरी थीं कि उन्हें पर्दे पर देख ऑडियंस का पसीना निकल आया था.
फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं एक्ट्रेस
विद्या बालन और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म द डर्टी पिक्चर फेमस और बोल्ड एक्ट्रेस स्मिता की जिंदगी को दिखाती है. फिल्म में देखकर पता चलता है कि स्लिक फेमस होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थीं. ऐसे में लोग उनका भरपूर फायदा उठाते थे.
कहानी में है जबरदस्त ट्विस्ट
लेकिन, लोगों का फायदा उठाने की इस आदत से सिल्क स्मिता परेशान हो जाती हैं और एक दिन आत्महत्या कर लेती हैं.
फिल्म कुवैत में हुई थी बैन!
बता दें, द डर्टी पिक्चर में नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन के बीच इतने ज्यादा इंटीमेट औऱ रोमांस के सीन हैं कि इस फिल्म को रिलीज के समय कुवैत में बैन कर दिया गया था.