जब-जब कैमरे के सामने आईं दिशा पाटनी, हर बार बढ़ा इंटरनेट का तापमान; तस्वीरें देख थम जाएंगी निगाहें
Disha Patani Bold Looks: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अपनी खूबसूरती और बोल्ड लुक्स के लिए जानी जाती हैं. इंटरनेट पर वो अक्सर ग्लैमरस तस्वीरें साझा करती रहती हैं. देखें उनकी हॉट और बिकिनी में फोटोज.
बिकिनी लुक में ढाती हैं कहर
दिशा पाटनी अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर बिकिनी लुक में तस्वीरें साझा करती रहती हैं. इस तस्वीर की बात की जाए, तो वह यलो कलर की बिकिनी में समुंदर किनारे पोज देती नजर आ रही हैं.
ब्लैक ड्रेस में बिखेरा जलवा
दिशा पटानी इस ब्लैक कलर की ड्रेस में किसी खूबसूरत बला से कम नहीं लग रही हैं. खूबसूरत अदाओं से ये हसीना कई दिलों की धड़कनें बढ़ा रही हैं. अपनी अदाओं से ये अक्सर फैंस का दिल जीतती नजर आती हैं.
व्हाइट ड्रेस में दिया किलर पोज
इस तस्वीर में वह व्हाइट कलर की ड्रेस पहने दिख रही हैं. आपको बता दें कि दिशा पाटनी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2016 में की थी. एक्ट्रेस ने स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म ‘एम.एस. धोनी: द अनटॉल्ड स्टोरी’ में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया.
इंस्टाग्राम पर हैं कई फॉलोअर्स
दिशा पाटनी के इंस्टाग्राम पर 60.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो सोशल मीडिया स्टार हैं.
स्काई ब्लू ड्रेस में दिखा डैशिंग अंदाज
दिशा पटानी ने हर मौके के लिए ड्रेसिंग की कला में महारत हासिल कर ली है. चाहे वो कैजुअल स्ट्रीट स्टाइल हो, स्टाइलिश वेकेशन आउटफिट्स हों, पावर ड्रेसिंग हो या फिर शानदार इवनिंग वियर, उनका फैशन सेंस बहुमुखी प्रतिभा और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण है.
दिशा पाटनी के लुक्स
ब्लैक कलर की इस ड्रेस में एक्ट्रेस की खूबसूरती और बोल्डनेस दोनों देखी जा सकती है.