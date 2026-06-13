जब-जब कैमरे के सामने आईं दिशा पाटनी, हर बार बढ़ा इंटरनेट का तापमान; तस्वीरें देख थम जाएंगी निगाहें

व्हाइट ड्रेस में दिया किलर पोज

इस तस्वीर में वह व्हाइट कलर की ड्रेस पहने दिख रही हैं. आपको बता दें कि दिशा पाटनी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2016 में की थी. एक्ट्रेस ने स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म ‘एम.एस. धोनी: द अनटॉल्ड स्टोरी’ में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया.