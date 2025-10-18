  • Home>
  • 8 साल से खाली बैठी है ये एक्ट्रेस, फिल्में नहीं तो बिकिनी के जरिए बटोर रही पब्लिसिटी!

8 साल से खाली बैठी है ये एक्ट्रेस, फिल्में नहीं तो बिकिनी के जरिए बटोर रही पब्लिसिटी!

बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो चंद फिल्मों में नज़र आने के बाद काम पाने को तरस गईं. आयेशा शर्मा (Aisha Sharma) का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.आयेशा फिल्मों में भले ही न दिखें मगर अपनी बोल्डनेस के कारण जरुर चर्चा में रहती हैं. चलिए आपको दिखाते हैं उनकी कुछ हॉट तस्वीरें जो सुर्ख़ियों में रहीं. 

By: Kavita Rajput | Published: October 18, 2025 9:45:29 AM IST

1/7

रिवीलिंग आउटफिट्स में शेयर करती हैं फोटो

आयेशा फिल्मों में नहीं लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पब्लिसिटी बटोरने में पीछे नहीं रहती हैं. सोशल मीडिया हो या पब्लिक इवेंट आयेशा हमेशा बोल्ड और रिवीलिंग आउटफिट्स में ही नज़र आती हैं.

2/7

इंस्टाग्राम पर हैं करोड़ों फॉलोवर्स

इंस्टाग्राम पर उनके तकरीबन 6.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं. सोशल मीडिया यूजर्स उनकी बोल्ड तस्वीरों की वजह से अक्सर ट्रोल भी करते हैं.

3/7

मॉडलिंग से फिल्मों में आई हैं आयेशा

आयेशा ने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया था. उसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा.

4/7

जॉन की फिल्म में नज़र आई थीं आयेशा

आयुष्मान खुराना के म्यूजिक वीडियो इक वार में वह सबसे पहले नजर आई थीं. इसके बाद उन्हें जॉन अब्राहम (John Abraham) के अपोजिट ‘सत्यमेव जयते’ जैसी फिल्म में देखा गया.

5/7

बिकिनी में दिखाती हैं फिगर

आयेशा को बिकिनी से भी कोई परहेज नहीं है. वह अक्सर सोशल मीडिया पर वेकेशन मनाते हुए अपनी बिकिनी फोटोज शेयर करती हैं.

6/7

2018 में रिलीज हुई थी आखिरी फिल्म

आयेशा के फ्लॉप फ़िल्मी करियर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2018 में 'सत्यमेव जयते' के बाद से उन्हें कोई फिल्म हाथ नहीं लिखी है.

7/7

नेहा शर्मा की बहन हैं आयेशा

आयेशा बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा की छोटी बहन हैं. नेहा भी अपनी बोल्डनेस के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं.

