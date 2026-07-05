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पार्टी में सबसे अलग दिखना है? आकांक्षा चमोला के ये 6 स्टनिंग लुक्स देंगे परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन

Akanksha Chamola Glamorous Looks: रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में नजर आ रही एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों सुर्खियों में हैं. अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर खबरें बटोर रही हैं. हालांकि, इस फोटो गैलरी में हम उनके शो या पर्सनल लाइफ पर नहीं, बल्कि उनके स्टाइलिश फैशन सेंस पर फोकस करेंगे. आकांक्षा न सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि असल जिंदगी में भी बेहद ग्लैमरस और फैशनेबल हैं. उनके पार्टी लुक्स फैशन लवर्स के बीच खास तौर पर पॉपुलर हैं. अगर आप किसी पार्टी, शादी या खास इवेंट के लिए स्टाइल इंस्पिरेशन ढूंढ रही हैं, तो आकांक्षा चमोला के ये शानदार पार्टी लुक्स जरूर देखें.


By: Shristi S | Published: July 5, 2026 6:01:41 PM IST

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आकांक्षा चमोला की ऑरेंज हॉल्टर नेक ड्रेस - Photo Gallery
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आकांक्षा चमोला की ऑरेंज हॉल्टर नेक ड्रेस

आकांक्षा हाई स्लिट वाली ऑरेंज हॉल्टर नेक ड्रेस में बहुत स्टनिंग लग रही हैं. अगर आप नाइट पार्टी में बोल्ड और ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो इस ड्रेस को स्टाइल कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने इसे ट्रांसपेरेंट हील्स के साथ पेयर किया है.

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आकांक्षा चमोला की ब्लैक हॉल्टर नेक ड्रेस लुक

आकांक्षा ब्लैक फ्रंट-ओपन हॉल्टर नेक ड्रेस में ग्लैमरस लग रही हैं. यह रिवीलिंग ड्रेस नाइट पार्टी के लिए परफेक्ट रहेगी. उन्होंने मैचिंग हील्स और डायमंड सेट के साथ लुक को पूरा किया.

आकांक्षा चमोला की शॉर्ट मिनी ड्रेस - Photo Gallery
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आकांक्षा चमोला की शॉर्ट मिनी ड्रेस

अगर आप हॉट और ग्लैम दिखना चाहती हैं, तो आप आकांक्षा की तरह शॉर्ट मिनी ड्रेस भी पहन सकती हैं. यह ब्लैक-ब्राउन ड्रेस फुल पार्टी वाइब्स देती है. आप भी यह लुक ट्राई कर सकती हैं.

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आकांक्षा चमोला की सिल्वर गाउन ड्रेस - Photo Gallery
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आकांक्षा चमोला की सिल्वर गाउन ड्रेस

अगर आप फेयरी टेल जैसा लुक चाहती हैं, तो आकांक्षा की तरह सिल्वर गाउन ड्रेस चुनें. उन्होंने नेट फ्रंट वाली हॉल्टर नेक ड्रेस पहनी थी. हाई बन और मिनिमल मेकअप के साथ उनका लुक परफेक्ट लग रहा था.

आकांक्षा चमोला की फ्यूशिया पिंक सैटिन ड्रेस - Photo Gallery
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आकांक्षा चमोला की फ्यूशिया पिंक सैटिन ड्रेस

आकांक्षा ने हॉल्टर ब्लाउज और धोती-स्टाइल बॉटम के साथ फ्यूशिया पिंक सैटिन ड्रेस पहनी थी. अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो यह लुक परफेक्ट हो सकता है.

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आकांक्षा चमोला की लेदर ड्रेस - Photo Gallery
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आकांक्षा चमोला की लेदर ड्रेस

आकांक्षा चमोला ने ब्राउन लेदर ड्रेस पहनी थी, जो हॉट लग रही थी. अगर आप सैटिन या नॉर्मल ड्रेस नहीं पहनना चाहती हैं, तो लेदर ड्रेस ट्राई करें. यह इन दिनों ट्रेंडिंग है. उन्होंने इसे ब्लैक बेली हील्स और कुछ एक्सेसरीज़ के साथ स्टाइल किया था.

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Akanksha ChamolaLock Upp 2
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